Во вторник 27 стран-членов Европейского союза окончательно одобрили запрет на продажу с 2035 года новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Германия в последнюю минуту отказалась от своих возражений.
Европейский союз дал окончательное согласие на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Европейский союз дал окончательное согласие на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Голосование стало лишь формальностью после того, как днем ранее послы выразили свою поддержку новаторскому соглашению.
На встрече в Брюсселе во вторник большинство министров энергетики стран блока одобрили план, против выступила только Польша, а Болгария, Италия и Румыния воздержались.
Запрет на использование двигателей внутреннего сгорания является одним из центральных элементов плана ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году.