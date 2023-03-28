Европейский союз дал окончательное согласие на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Голосование стало лишь формальностью после того, как днем ранее послы выразили свою поддержку новаторскому соглашению.

На встрече в Брюсселе во вторник большинство министров энергетики стран блока одобрили план, против выступила только Польша, а Болгария, Италия и Румыния воздержались.