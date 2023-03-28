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Европейский союз дал окончательное согласие на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

BNS
Европейский союз дал окончательное согласие на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
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Пробка в Таллинне на Тартуском шоссе.
Пробка в Таллинне на Тартуском шоссе. Фото: Teele Toova / Postimees

Во вторник 27 стран-членов Европейского союза окончательно одобрили запрет на продажу с 2035 года новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Германия в последнюю минуту отказалась от своих возражений.

Голосование стало лишь формальностью после того, как днем ранее послы выразили свою поддержку новаторскому соглашению.

На встрече в Брюсселе во вторник большинство министров энергетики стран блока одобрили план, против выступила только Польша, а Болгария, Италия и Румыния воздержались.

Запрет на использование двигателей внутреннего сгорания является одним из центральных элементов плана ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

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