Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас во вторник, подводя итоги очередного раунда коалиционных переговоров, сообщила, что люди, состоящие в зарегистрированном совместном проживании, будут получать те же права, что и люди, состоящие в официальном браке.
Кая Каллас: совместное проживание будет приравнено к официальному браку
Кая Каллас: совместное проживание будет приравнено к официальному браку
«Мы готовы подготовить прикладные акты к Закону о сожительстве. Все, кто зарегистрировал свое совместное проживание, получат те же права, что и люди, состоящие в браке. По этому пункту переговоров наши мнения совпадают. Не хватает только поддержки всего Рийгикогу», - отметила Каллас.
Председатель политической партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар добавил, что позиция «Ээсти 200» заключается в поддержке равноправия в браке. «Обсуждение этой темы еще впереди. Дискуссия по ней будет такой же тщательной, как и по другим темам», - заверил Хуссар.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс добавил, что у партии есть мандат на ведение переговоров по этому вопросу. «По этой теме у нас однозначная позиция», - сообщил он.
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