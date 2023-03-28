Кая Каллас: совместное проживание будет приравнено к официальному браку

«Мы готовы подготовить прикладные акты к Закону о сожительстве. Все, кто зарегистрировал свое совместное проживание, получат те же права, что и люди, состоящие в браке. По этому пункту переговоров наши мнения совпадают. Не хватает только поддержки всего Рийгикогу», - отметила Каллас.

Председатель политической партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар добавил, что позиция «Ээсти 200» заключается в поддержке равноправия в браке. «Обсуждение этой темы еще впереди. Дискуссия по ней будет такой же тщательной, как и по другим темам», - заверил Хуссар.