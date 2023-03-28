Обследование дорог и улиц показали, что ситуация на многих участках значительно ухудшилась этой весной. Непосредственной причиной этого является долгосрочное снижение инвестиций в дорожное строительство. Срок службы многих дорог подошел к тому моменту, когда они нуждаются в капитальном ремонте, но средств на это нет, пишет Тармо Трей, исполнительный руководитель Эстонского союза строительства инфраструктуры.
Тармо Трей ⟩ Дороги тают из-за долгов за ремонт
Этой весной долги по ремонту вытекают из-под снега на дорогах и улицах Эстонии. Выбоины, ухабы и неровные дороги особенно заметны после долгой зимы с плохой погодой. Но дело не только в погоде или эстонской зиме.
Дело в долге за ремонт дорожной инфраструктуры, который накапливался годами и уже превысил 4 миллиарда евро. Ухудшение состояния дорог - это реальность, с которой ежедневно приходится сталкиваться строителям инфраструктуры, транспортным ведомствам и другим владельцам дорог.
Участки государственных дорог уже нанесены на карту, где первоначально будут установлены ограничения скорости и дорожные знаки, предупреждающие о выбоинах, но уже сейчас ведутся разговоры о снижении стандартов состояния дорог по мере обострения ситуации. Это будет означать очень неприятное снижение качества дорог, как с точки зрения комфорта вождения, так и с точки зрения безопасности.
Проблемные участки дорог этой весной есть в Ида-Вирумаа, так и в Ляэне-Вирумаа, вблизи Вильянди, в районе Йыгева, в Ляэнемаа, Тартумаа, Вырумаа и Пылвамаа - словом, практически по всей Эстонии. В Таллинне также есть длинный список улиц, находящихся в плохом состоянии.
Решение проблемы с помощью щебня
Типичное описание проблемы выглядит следующим образом: «Реконструкция задерживается, введено ограничение скорости, дорожное покрытие ухудшается, глубина оврагов превышает допустимые пределы».
Департамент транспорта, которое проводит такие оценки, вынуждено признать, что в настоящее время оно тоже не располагает достаточными ресурсами для решения проблемы ухудшения состояния дорог. Зачастую они ограничиваются знаками ограничения скорости и применением ремонтных мер, которые не гарантируют сохранность дорог и не продлевают срок их службы.
Инвестиции в содержание и развитие дорог в течение многих лет были ниже необходимого уровня, в прошлом году из-за нехватки средств было заморожено до 50 дорожных проектов. Однако это означает ухудшение качества дорог и улиц по всей Эстонии, а также снежный ком накопленных долгов по ремонту.
Из-за многолетнего недофинансирования многие участки дорог достигли той стадии, когда они нуждаются в капитальном ремонте, но средств хватает буквально только на то, чтобы засыпать их щебнем. На какое-то время это может помочь избежать наиболее опасных ситуаций и поломок автомобилей, но это не является разумным долгосрочным решением.
Инвестиции в дороги должны быть постоянными и достаточными, тогда дороги и улицы действительно будут в порядке. На только что уложенной гладкой дороге нет выбоин, они появляются, когда не уделяется необходимое и достаточное внимание изменениям в состоянии дорог. Однако постоянное внимание и быстрое реагирование с использованием правильных методов также означает расходы.
Строительство дорог не должно откладываться в долгий ящик
Ухудшение состояния дорог является результатом того, что на их содержание просто не выделяется достаточно средств. В ближайшие несколько лет инвестиции в общественные дороги сократятся почти на 100 миллионов евро, что означает, что дороги станут еще хуже из-за недостатка ресурсов. Резкое сокращение государственных инвестиций привело - как показали дорожные проверки - к значительному ухудшению состояния некоторых участков дорог этой весной, и оно будет ухудшаться по мере наступления весны и таяния снега.
Конечно, мы понимаем, что будущей коалиции, которая также скоро приступит к составлению нового государственного бюджета, предстоит сделать трудный выбор, потому что есть много областей, которые нуждаются в деньгах. Однако при выборе инфраструктура не должна откладываться в долгий ящик, поскольку это жизненно важная и необходимая услуга, от которой зависит и экономическое развитие, и безопасный транспорт, спасающий человеческие жизни.