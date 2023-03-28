Тармо Трей ⟩ Дороги тают из-за долгов за ремонт

Инвестиции в содержание и развитие дорог в течение многих лет были ниже необходимого уровня, в прошлом году из-за нехватки средств было заморожено до 50 дорожных проектов. Однако это означает ухудшение качества дорог и улиц по всей Эстонии, а также снежный ком накопленных долгов по ремонту.

Из-за многолетнего недофинансирования многие участки дорог достигли той стадии, когда они нуждаются в капитальном ремонте, но средств хватает буквально только на то, чтобы засыпать их щебнем. На какое-то время это может помочь избежать наиболее опасных ситуаций и поломок автомобилей, но это не является разумным долгосрочным решением.

Инвестиции в дороги должны быть постоянными и достаточными, тогда дороги и улицы действительно будут в порядке. На только что уложенной гладкой дороге нет выбоин, они появляются, когда не уделяется необходимое и достаточное внимание изменениям в состоянии дорог. Однако постоянное внимание и быстрое реагирование с использованием правильных методов также означает расходы.

Строительство дорог не должно откладываться в долгий ящик

Ухудшение состояния дорог является результатом того, что на их содержание просто не выделяется достаточно средств. В ближайшие несколько лет инвестиции в общественные дороги сократятся почти на 100 миллионов евро, что означает, что дороги станут еще хуже из-за недостатка ресурсов. Резкое сокращение государственных инвестиций привело - как показали дорожные проверки - к значительному ухудшению состояния некоторых участков дорог этой весной, и оно будет ухудшаться по мере наступления весны и таяния снега.