Департамент: зерна и молока нам хватает, но мы зависим от импорта других продуктов питания

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, департамент ведет количественный учет сельскохозяйственной продукции, где расчет потребления также рассчитывается на основе данных о производстве и внешней торговле.

«Поделив производство на общее потребление, можно также приблизительно рассчитать самообеспеченность Эстонии основными сельскохозяйственными продуктами, то есть можно оценить в процентах, насколько потребление покрывается за счет внутреннего производства», - пояснила Кирс.

Мы можем экспортировать крупы и молочные продукты

Количественный учет сельскохозяйственной продукции охватывает только основные виды зерновых, то есть пшеницу, рожь и ячмень. Их урожай в 2022 году составил 1,4 млн тонн. Потребление зерновых и продуктов первой степени переработки, то есть муки, оценивается примерно в 0,45 млн тонн. Таким образом, мы производим этих круп более чем в три раза больше, чем потребляем.

Их уровень самообеспечения остается выше 100% на протяжении 15 лет. По рапсу, используемому для производства масла, производство также превышает потребление, то есть уровень самообеспеченности составляет 150%.

Мы также производим больше молочной продукции, чем расчетное внутреннее потребление, поэтому наша самообеспеченность молочной продукцией составляет 113%. Помимо молочной продукции мы также экспортируем достаточно большое количество сырого молока, то есть более 200 тысяч тонн.

Самообеспеченность картофелем снизилась