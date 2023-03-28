В Эстонии производится в 3,1 раза больше злаков и в 1,1 раза больше молочных продуктов, чем потребляется. Однако в случае большинства других сельскохозяйственных продуктов расчетное потребление выше, чем внутреннее производство.
Департамент: зерна и молока нам хватает, но мы зависим от импорта других продуктов питания
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, департамент ведет количественный учет сельскохозяйственной продукции, где расчет потребления также рассчитывается на основе данных о производстве и внешней торговле.
«Поделив производство на общее потребление, можно также приблизительно рассчитать самообеспеченность Эстонии основными сельскохозяйственными продуктами, то есть можно оценить в процентах, насколько потребление покрывается за счет внутреннего производства», - пояснила Кирс.
Мы можем экспортировать крупы и молочные продукты
Количественный учет сельскохозяйственной продукции охватывает только основные виды зерновых, то есть пшеницу, рожь и ячмень. Их урожай в 2022 году составил 1,4 млн тонн. Потребление зерновых и продуктов первой степени переработки, то есть муки, оценивается примерно в 0,45 млн тонн. Таким образом, мы производим этих круп более чем в три раза больше, чем потребляем.
Их уровень самообеспечения остается выше 100% на протяжении 15 лет. По рапсу, используемому для производства масла, производство также превышает потребление, то есть уровень самообеспеченности составляет 150%.
Мы также производим больше молочной продукции, чем расчетное внутреннее потребление, поэтому наша самообеспеченность молочной продукцией составляет 113%. Помимо молочной продукции мы также экспортируем достаточно большое количество сырого молока, то есть более 200 тысяч тонн.
Самообеспеченность картофелем снизилась
Площадь выращивания и урожайность отечественного картофеля с годами постоянно сокращались, в то время как импорт увеличивался. В 2022 году в Эстонии было произведено в общей сложности 78 000 тонн картофеля, в том числе картофеля, выращенного домохозяйствами для собственного потребления. На сегодняшний день только 61% всего потребления картофеля (включая семена) покрывается за счет внутреннего производства. Учет картофеля также охватывает части продуктов из картофеля, которые были преобразованы в основной продукт.
Внутренний урожай свежих овощей в прошлом году составил 44 тысячи тонн, а потребление составило 116 тысяч тонн, что составляет 38% самообеспеченности. Последние три года уровень самообеспеченности снижается.
Урожай плодово-ягодных культур в 2022 году, включая клубнику, составил чуть более 9000 тонн. Это лучший урожай за последние годы, но он все еще мал по сравнению с импортом. Всего в Эстонии потребляется 80 000 тонн свежих фруктов и ягод, из которых только 12% приходится на внутреннее производство. Отчасти такое низкое соотношение обусловлено также цитрусовыми и прочими экзотическими фруктами и ягодами, которые не выращиваются в Эстонии. В расчет овощей и фруктов включаются только свежие продукты.
Меньше всего из продуктов животноводства производят яиц
По предварительным данным на 2022 год, в Эстонии было произведено 78 000 тонн мяса, в том числе 43 000 тонн свинины, 23 000 тонн птицы и 11 000 тонн говядины.
Окончательный учет потребления будет готов после публикации окончательных данных о производстве мяса, но на основании 2021 года можно сказать, что уровень самодостаточности существенно зависит от вида мяса: у свинины он составлял 81%, у птицы - 61%, у говядины - 102%, а у баранины и козлятины - 100%.
Потребление яиц превысило производство в 2022 году почти в два раза. В 2022 году в Эстонии было произведено более 158 миллионов яиц, а потреблялось около 312 миллионов яиц. Таким образом, уровень самообеспеченности Эстонии яйцами по этой методологии составляет всего 51%, на наш стол попадает все больше и больше импортных яиц. Для сравнения, 20 лет назад самообеспеченность яйцами составляла более 90%.
Производство меда в 2022 году составило 1494 тонны, а с учетом импорта-экспорта общее потребление составит почти 1700 тонн. Таким образом, уровень самообеспеченности Эстонии медом составляет 90%.