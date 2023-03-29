Перед выборами Нарва осталась без председателя горсобрания и без рабочей коалиции. Сегодня уже очевидно, что скоро центристы снова окажутся у руля города, которым руководили больше двадцати лет. Как получилось, что проголосовавшая в 2021 году за перемены Нарва получит снова ту же партию во главе? Rus.Postimees разбирался, что пошло не так у команды Катри Райк, и кто обладает в городе реальной властью.
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Анализ ⟩ Нарвские центристы вернули себе власть, но утратили всякое подобие партии
Нарвские центристы вернули себе власть, но утратили всякое подобие партии
23 февраля, когда был объявлен вотум недоверия Владимиру Жаворонкову, Нарвское горсобрание осталось без председателя. Перед вотумом недоверия Жаворонков покинул фракцию Narva Tulevik, и правящая коалиция осталась в меньшинстве - пятнадцать мест в горсобрании из 31. Тянуть с созданием коалиции стало некуда.
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