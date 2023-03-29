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Анализ ⟩ Нарвские центристы вернули себе власть, но утратили всякое подобие партии

Анастасия Тидо
, журналист
Нарвские центристы вернули себе власть, но утратили всякое подобие партии
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Административные здания на Петровской площади Нарвы, в которых расположен департамент городского хозяйства и другие муниципальные учреждения.
Административные здания на Петровской площади Нарвы, в которых расположен департамент городского хозяйства и другие муниципальные учреждения. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Перед выборами Нарва осталась без председателя горсобрания и без рабочей коалиции. Сегодня уже очевидно, что скоро центристы снова окажутся у руля города, которым руководили больше двадцати лет. Как получилось, что проголосовавшая в 2021 году за перемены Нарва получит снова ту же партию во главе? Rus.Postimees разбирался, что пошло не так у команды Катри Райк, и кто обладает в городе реальной властью.

23 февраля, когда был объявлен вотум недоверия Владимиру Жаворонкову, Нарвское горсобрание осталось без председателя. Перед вотумом недоверия Жаворонков покинул фракцию Narva Tulevik, и правящая коалиция осталась в меньшинстве - пятнадцать мест в горсобрании из 31. Тянуть с созданием коалиции стало некуда. 

В прошлый четверг, 23 марта, Нарвское горсобрание избрало нового председателя - Татьяну Стольфат, которая возглавляет фракцию Kesk. Вторым кандидатом на этот пост была Ирина Янович от фракции Narva Heaks. Избранию Стольфат предшествовали переговоры между фракцией Narva Tulevik, Kesk и «Ээсти 200». 

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