Анализ ⟩ Нарвские центристы вернули себе власть, но утратили всякое подобие партии

Перед выборами Нарва осталась без председателя горсобрания и без рабочей коалиции. Сегодня уже очевидно, что скоро центристы снова окажутся у руля города, которым руководили больше двадцати лет. Как получилось, что проголосовавшая в 2021 году за перемены Нарва получит снова ту же партию во главе? Rus.Postimees разбирался, что пошло не так у команды Катри Райк, и кто обладает в городе реальной властью.