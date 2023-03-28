Центристская партия выберет председателя партии предстоящим летом. Будет ли это означать также и выбор нового политического направления и из чего выбирать, мы поговорили в прямом эфире Postimees с лидером Центристской партии Юри Ратасом.
Юри Ратас: я обязательно буду баллотироваться в Европарламент и рассматриваю выдвижение на пост лидера партии
– На сегодняшний день есть определенность в том, что партия будет избирать нового лидера?
– Думаю, сегодня ясно, что мы идем к внеочередному съезду, где обязательно состоятся выборы руководителя и выборы правления.
– Сейчас подходящее время для этого?
– Я также сказал своим коллегам по партии, что проводить сегодня внеочередной съезд, на мой взгляд, нецелесообразно, я встречался с регионами после выборов, и ни в одном регионе мне не сказали, что партии нужен внеочередной съезд. Если в партии все-таки есть желание это сделать, то я, как председатель партии, точно не буду против.
– Значит, если собрание совета через две с половиной недели решит, будет ли съезд, вы не будете с этим бороться?
– Я, конечно, не буду против этого бороться, совет решит это 15 апреля, внеочередной съезд – это решение совета.
– Насколько глубок сейчас раскол в партии?
– Съезды Центристской партии всегда вызывали большой интерес у общественности и даже сегодня можно увидеть, как разные люди выступают на тему, что следовало бы делать по-другому. Игорь Грязин, например, выразил мнение, что партия должна сменить название, но мы, конечно, этого делать не будем. Названием остается «Центристская партия», и наши программные позиции, как и прежде, сильны, когда мы говорим о социальной политике, экономической политике и региональной политике.
Конечно, конкуренция в преддверии съезда есть, и я думаю, что в этом для кого-то считывается раскол. Центристская партия находится на перепутье, какое направление выбрать, и нам, наверное, также нужно внести и программные изменения.
– Хотя Михаил Кылварт это отрицает, все же кажется, что существует разрыв между эстоноязычной и русскоязычной Центристской партией. Как вам это видится?
– Центристская партия всегда была сильным объединителем национальных групп, и я думаю, что это было правильным направлением для Центристской партии. Отсюда же и наше название – Центристская партия. Я не думаю, что существует разрыв между эстоноязычными и русскоязычными людьми, безусловно, есть эстоноязычные люди, которые сегодня поддерживают Михаила Кылварта, и русскоязычные люди, которые поддерживают меня.
– Какие группы избирателей вызывают у вас наибольшее беспокойство?
– Мы должны четко понимать наши программные принципы. Один из вопросов, безусловно, заключается в том, каким образом Центристская партия может становиться привлекательной для молодежи, но мы также должны думать о том, с чем партия обращается к моему поколению или к двадцати- и тридцатилетним.
Партия обязательно должна развивать свое видение в области окружающей среды, потому что если мы посмотрим, к чему движется весь мир в плане охраны окружающей среды, то и партия должна выбрать наиболее сильную позицию в этой области.
Важен и переход на эстоноязычное образование. В прошлом Центристская партия его не поддерживала, но теперь закон принят, и я не думаю, что правильно будет говорить, что мы собираемся отменить этот закон. Центристская партия должна воспользоваться своей силой, которая заключается в роли балансира в обществе, и сделать все, чтобы переход был как можно более успешным и наименее болезненным для детей.
– Рейтинг Центристской партии падает. Что нужно сделать, чтобы остановить это падение?
– Я думаю, что нужна ясность, и именно поэтому и моим желанием было провести этот съезд летом, потому что тогда будет ясно, кто получит мандат председателя партии и какое правление будет избрано. До съезда необходимо организовать работу фракции партии в Рийгикогу и взять на себя роль лидера оппозиции.
Понятно, что EKRE тоже претендует на роль лидера оппозиции, и Isamaa тоже не хочет отмалчиваться в оппозиции, но кто-то должен ее возглавить в ряде вопросов.
– Кто-то должен представлять оппозицию в правлении Рийгикогу, каковы ваши шансы попасть в правление Рийгикогу?
– Центристская партия, безусловно, будет баллотироваться в правление Рийгикогу, разница между нами и EKRE составляет всего одно место, но я верю, что мы выдвинем своего кандидата. Я не могу сказать, что будет делать «Отечество» или что будет делать EKRE, у нас нет никаких договоренностей о том, кто займет место оппозиции в правлении Рийгикогу.
– Очевидно, что для вас очень важно, какой будет фракция партии в Рийгикогу, потому что от того, кто войдет во фракцию Рийгикогу из сторонников Кылварта, зависит, насколько серьезной может стать борьба внутри фракции в период, предшествующий избранию председателя партии.
Это на самом деле вызывает беспокойство то, что может разгореться борьба во фракции. На сегодняшний день найти компромисс довольно сложно, особенно перед внеочередным съездом. Я думаю, что из системы управления городом Таллинном в Рийгикогу придет скорее больше, нежели меньше людей, но ведь они получили мандат, и это их полное право - переходить.
– Планируете ли вы баллотироваться в Европарламент через год?
Ответ: да, конечно, я буду баллотироваться в Европарламент, я буду помогать партии. В последний раз я выдвигал свою кандидатуру в Европарламент восемь лет назад.
– И также вы будете выдвигаться и в лидеры партии?
– Что касается лидерства партии, то честный ответ заключается в том, что мое решение должно быть принято не позднее дня проведения собрания совета партии, и оно будет принято. Я сам сейчас обдумываю пройденный почти за семь лет путь в роли председателем партии и я советуюсь со своими соратниками.
– Вы меня удивляете – у вас на данный момент нет готового ответа, будете ли вы претендовать на пост партийного лидера.
– Эти обсуждения в настоящее время идут в партии, и я тоже думаю об этом сам, так что все еще в процессе. Как я уже сказал, я не думаю, что нам нужно куда-то торопиться прямо сегодня с этим внеочередным съездом, нам нужно провести анализ, нам нужно внести изменения и задать новые направления.
Я ведь менее года назад выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии и готов выдвигаться и снова, но надо посмотреть, что в данный момент наиболее правильно и хорошо для партии.
– В прошлую пятницу Михаил Кылварт заявил в студии Postimees, что сначала необходимо выяснить, достаточно ли сильна организация Центристской партии, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы входить в правительство.
– Очень жаль, если заместитель председателя партии говорит, что он не уверен, достаточно ли сильна Центристская партия, чтобы взять на себя ответственность за вход в правительство. Центристская партия определенно подходит для правительства, и мы смогли бы отстоять наши ценности на коалиционных переговорах.
Мы провели последние семь лет, разбираясь во всевозможных неурядицах и выплачивая штрафы по различным судебным решениям, и это было нелегко. Поскольку мы заплатили за все, что когда-либо было сделано неправильно, это также ослабило наши регионы в финансовом отношении, но у нас все еще есть сильные люди, и у нас все еще есть 16 мест в Рийгикогу.