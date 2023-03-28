Юри Ратас: я обязательно буду баллотироваться в Европарламент и рассматриваю выдвижение на пост лидера партии

– На сегодняшний день есть определенность в том, что партия будет избирать нового лидера?

– Думаю, сегодня ясно, что мы идем к внеочередному съезду, где обязательно состоятся выборы руководителя и выборы правления.

– Сейчас подходящее время для этого?

– Я также сказал своим коллегам по партии, что проводить сегодня внеочередной съезд, на мой взгляд, нецелесообразно, я встречался с регионами после выборов, и ни в одном регионе мне не сказали, что партии нужен внеочередной съезд. Если в партии все-таки есть желание это сделать, то я, как председатель партии, точно не буду против.

– Значит, если собрание совета через две с половиной недели решит, будет ли съезд, вы не будете с этим бороться?

– Я, конечно, не буду против этого бороться, совет решит это 15 апреля, внеочередной съезд – это решение совета.

– Насколько глубок сейчас раскол в партии?

– Съезды Центристской партии всегда вызывали большой интерес у общественности и даже сегодня можно увидеть, как разные люди выступают на тему, что следовало бы делать по-другому. Игорь Грязин, например, выразил мнение, что партия должна сменить название, но мы, конечно, этого делать не будем. Названием остается «Центристская партия», и наши программные позиции, как и прежде, сильны, когда мы говорим о социальной политике, экономической политике и региональной политике.