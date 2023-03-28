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Бывший президент Эстонии попал в аварию

Кати Саагим
, ответственный редактор портала Pärnu Postimees
Бывший президент Эстонии попал в аварию
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Тоомас Хендрик Ильвес в прошлое воскресенье в Икле.
Тоомас Хендрик Ильвес в прошлое воскресенье в Икле. Фото: Jüri Looring

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес оказался в опасной для жизни ситуации в прошлое воскресенье, когда тяжелый грузовик на шоссе задел его автомобиль Subaru.

Примерно в 16:20 26 марта в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля Subaru и грузовика MAN на 13-м километре дороги Тыйтоя-Хяэдемеэсте.

Грузовик двигался вместе с автомобилем сопровождения в направлении Хяэдемеэсте, а Subaru - из Хяэдемеэсте в направлении Тыйтоя, когда внезапно знак, обозначающий крупногабаритный груз, задел боковое зеркало Subaru со стороны водителя.

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, в инциденте никто не пострадал, водители были трезвы и имели водительские права. Грузовиком управлял 32-летний мужчина, а Subaru - 69-летний мужчина.

Ильвес подтвердил газете Õhtuleht факт аварии, но не захотел говорить о ней подробно.

«Это было дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Водители пришли к соглашению, и полиция помогла им на месте с оформлением документов по дорожной страховке», - добавил Кютт.

Перед аварией Ильвес был на мероприятии в Икле, где чествовали ливонское наследие и пели песни на ливонском языке, чтобы разбудить птиц. На мероприятии присутствовали представители ливонской культуры, послы Эстонии и Латвии и местные жители.

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