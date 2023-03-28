Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 марта: новые приоритеты правоохранителей, как бороться с крысами, вручение театральных премий и уголок Венеции в Таллинне
Сегодня в выпуске:
- Нехватка рабочих рук и прочих ресурсов вынуждает правоохранительные органы по-новому расставлять приоритеты. По каким правонарушениям срок расследования сократится до двух месяцев?
- Сообщения по Эстонии: Союз защиты детей подготовил обучающие видео для родителей по самым актуальным темам; в Замке раквере на свет появились две милые козочки
- Что делать, если на территории вашего квартирного товарищества развелись крысы, а правление не спешит начинать с ними борьбу? Новости в семь провели свое небольшое расследование на примере одного конкретного случая в столичном районе Мустамяэ
- Художественный руководитель Vaba Lava в Нарве Юлия Ауг стала лауреатом специальной премии по итогам 2022 года. Наш репортер посетил церемонию вручения театральных премий в Нарве.
- Хроника подъема, расцвета и упадка Венецианской республики, а также обзор нынешней борьбы города с повышением уровня моря и наплывом туристов представлены на новой выставке в столичной Лётной гавани. В мире увлекательных историй побывал и наш корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 марта.