«Новости в 7» за 28 марта: новые приоритеты правоохранителей, как бороться с крысами, вручение театральных премий и уголок Венеции в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Нехватка рабочих рук и прочих ресурсов вынуждает правоохранительные органы по-новому расставлять приоритеты. По каким правонарушениям срок расследования сократится до двух месяцев?

- Сообщения по Эстонии: Союз защиты детей подготовил обучающие видео для родителей по самым актуальным темам; в Замке раквере на свет появились две милые козочки

- Что делать, если на территории вашего квартирного товарищества развелись крысы, а правление не спешит начинать с ними борьбу? Новости в семь провели свое небольшое расследование на примере одного конкретного случая в столичном районе Мустамяэ

- Художественный руководитель Vaba Lava в Нарве Юлия Ауг стала лауреатом специальной премии по итогам 2022 года. Наш репортер посетил церемонию вручения театральных премий в Нарве.

- Хроника подъема, расцвета и упадка Венецианской республики, а также обзор нынешней борьбы города с повышением уровня моря и наплывом туристов представлены на новой выставке в столичной Лётной гавани. В мире увлекательных историй побывал и наш корреспондент.