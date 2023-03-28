РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ АТАКА? ⟩ Угрозы взрыва вынудили закрыть десятки школ в Болгарии

«Основная линия расследования заключается в том, что это гибридные атаки, так или иначе связанные с Россией», - сказал министр внутренних дел Иван Демерджиев.

Он добавил, что болгарские власти обратились к партнерам, особенно к спецслужбам США, за помощью в выявлении угроз.

Электронные письма с угрозами взрыва были отправлены с аккаунтов Google.

«Во всех школах заложены тротиловые заряды. Скоро все школы взорвутся. Надеюсь, вы умрете», - говорилось в угрозе взрыва, которую увидело AFP.

По данным прокуратуры, инцидент расследуется как преступление против республики или терроризм, также предпринимаются усилия по установлению источника угроз.

После угрозы взрыва люди были эвакуированы из десятков школ в столице Софии, черноморских городах Бургас и Варна, Сливен на востоке Болгарии и Плевен на севере Болгарии.

До сих пор ни в одной из школ не было найдено взрывных устройств.

С понедельника поступило 102 угрозы взрыва.

В воскресенье в Болгарии проходят всеобщие выборы, и большинство избирательных участков находятся в школах.