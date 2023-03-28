В последние дни участились случаи, когда мошенники выдают себя за покупателей и на исходе сделки утверждают, что при переводе денег произошла ошибка. Об этой схеме сообщили в Пыхьяской префектуре.
Мошенники выдают себя за покупателей и выманивают PIN-коды
Мошенники выдают себя за покупателей и выманивают PIN-коды
«Представляющийся покупателем мошенник предлагает решение, что он оплачивает и товар, и доставку. Предполагаемый покупатель присылает ссылку, при переходе по которой открывается качественно подделанный сайт компании Omniva, а для получения денег от «покупателя» необходимо ввести данные своей кредитной карты и PIN-коды», - раскрыли схему в префектуре.
Полиция напоминает покупателям об осторожности при введении такой информации. «Это мошенничество, поскольку Omniva не запрашивает PIN коды. PIN2 эквивалентен подписи на бумаге, и если веб-сайт запрашивает его, то это совершенно точно поддельный веб-сайт», - подчеркнули в Пыхьяской префектуре.
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