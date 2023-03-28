Мошенники выдают себя за покупателей и выманивают PIN-коды

«Представляющийся покупателем мошенник предлагает решение, что он оплачивает и товар, и доставку. Предполагаемый покупатель присылает ссылку, при переходе по которой открывается качественно подделанный сайт компании Omniva, а для получения денег от «покупателя» необходимо ввести данные своей кредитной карты и PIN-коды», - раскрыли схему в префектуре.