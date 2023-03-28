Министерство сельской жизни Эстонии направило на межведомственное согласование проект постановления о поддержке продовольственной безопасности почти десятью миллионами евро, желая смягчить влияние роста цен на энергоносители и другие производственные ресурсы на сельскохозяйственных производителей и пищевую промышленность.
Министерство намерено поддержать продовольственную безопасность десятью миллионами евро
Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что целью поддержки является смягчение влияния повышения цен на энергоносители и другие средства производства на конкурентоспособность сельхозпроизводителей и пищевой промышленности и тем самым укрепление продовольственной безопасности.
«В частности, на рост цен на ресурсы повлиял рост цен на энергоносители, а также неопределенность на рынках из-за войны в Украине. Мы знаем, с какими трудностями из-за этого сталкивается пищевой сектор. Уверяю, что их преодоление очень важно и для нас. С этой целью мы частично компенсируем возросшие расходы сектора. Продовольственная безопасность - близкая нам тема», - подчеркнул министр сельской жизни Урмас Круузе.
Поддержка адресована сельхозпроизводителям, занимающимся свиноводством или птицеводством, производством яиц, картофелем, плодоовощеводством или садоводством, а также пищевой промышленностью.
«Министерство сельской жизни проанализировало направления, куда должны быть направлены деньги, чтобы сохранить конкурентоспособность отечественного производства продуктов питания. Мы вместе с представителями отраслей рассмотрели первоначальный план. Затем собрали отзывы и на их основе внесли дополнения», - сказал Крузе.
Безопасность пищевых продуктов и конкурентоспособность пищевого сектора будут поддерживаться почти десятью миллионами евро. Проект постановления содержит более подробные условия предоставления поддержки и порядок подачи заявок. Проект представлен на согласование как срочный, с пояснительным письмом можно ознакомиться в информационной системе проектов.