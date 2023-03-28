Министерство намерено поддержать продовольственную безопасность десятью миллионами евро

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что целью поддержки является смягчение влияния повышения цен на энергоносители и другие средства производства на конкурентоспособность сельхозпроизводителей и пищевой промышленности и тем самым укрепление продовольственной безопасности.

«В частности, на рост цен на ресурсы повлиял рост цен на энергоносители, а также неопределенность на рынках из-за войны в Украине. Мы знаем, с какими трудностями из-за этого сталкивается пищевой сектор. Уверяю, что их преодоление очень важно и для нас. С этой целью мы частично компенсируем возросшие расходы сектора. Продовольственная безопасность - близкая нам тема», - подчеркнул министр сельской жизни Урмас Круузе.

Поддержка адресована сельхозпроизводителям, занимающимся свиноводством или птицеводством, производством яиц, картофелем, плодоовощеводством или садоводством, а также пищевой промышленностью.

«Министерство сельской жизни проанализировало направления, куда должны быть направлены деньги, чтобы сохранить конкурентоспособность отечественного производства продуктов питания. Мы вместе с представителями отраслей рассмотрели первоначальный план. Затем собрали отзывы и на их основе внесли дополнения», - сказал Крузе.