Ничего святого ⟩ Воры ограбили церковь Святого Павла в Тарту

Кристьян Лухаметс, пастор тартуского прихода Святого Павла, соощил в социальных сетях, что в понедельник в обеденное время в церковь проникли воры. «Вчера воры наведались в церковь Святого Павла в Тарту. Вы узнаете их?» - написал Лухаметс в Facebook, опубликовав фотографии, сделанные с камеры.

Что воры забрали с собой?

Кристьян Лухаметс рассказал Elu24, что мужчина и женщина, действовавшие вместе, забрали ящик для сбора пожертвований, прикрепленный к подставке для свечей. «Это был небольшой металлический ящик для пожертвований, закрывающийся на ключ, с крышкой и креплениями для подставки для свечей. Им пришлось потрудиться, чтобы разобрать его и унести. Ящик для пожертвований находился в колумбарии, где стоят урны», - сказал Лухаметс, добавив, что ящик недавно опустошили, и ущерб, вероятно, был не очень большим, но поступок был безобразным.

Сегодня Лухаметс написал заявление в полицию. «Заявление в полицию очень необходимо, не только для нас самих, но и поможет другим жителям Тарту. Обычно такие люди воруют во многих местах. Найти их полезно и необходимо, особенно для самих людей, которые украли ящик для пожертвований, чтобы уберечь их от худшего, с чем они могут столкнуться в жизни», - говорит Лухаметс.

Кристьян Лухаметс. Фото: Margus Ansu