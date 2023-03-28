Кристьян Лухаметс, пастор тартуского прихода Святого Павла, сообщил в социальных сетях, что в понедельник церковь Святого Павла посетили воры. «Найти их полезно прежде всего им самим, чтобы уберечь их от худшего», - сказал Лухаметс порталу Elu24.
Ничего святого ⟩ Воры ограбили церковь Святого Павла в Тарту
Кристьян Лухаметс, пастор тартуского прихода Святого Павла, соощил в социальных сетях, что в понедельник в обеденное время в церковь проникли воры. «Вчера воры наведались в церковь Святого Павла в Тарту. Вы узнаете их?» - написал Лухаметс в Facebook, опубликовав фотографии, сделанные с камеры.
Что воры забрали с собой?
Кристьян Лухаметс рассказал Elu24, что мужчина и женщина, действовавшие вместе, забрали ящик для сбора пожертвований, прикрепленный к подставке для свечей. «Это был небольшой металлический ящик для пожертвований, закрывающийся на ключ, с крышкой и креплениями для подставки для свечей. Им пришлось потрудиться, чтобы разобрать его и унести. Ящик для пожертвований находился в колумбарии, где стоят урны», - сказал Лухаметс, добавив, что ящик недавно опустошили, и ущерб, вероятно, был не очень большим, но поступок был безобразным.
Сегодня Лухаметс написал заявление в полицию. «Заявление в полицию очень необходимо, не только для нас самих, но и поможет другим жителям Тарту. Обычно такие люди воруют во многих местах. Найти их полезно и необходимо, особенно для самих людей, которые украли ящик для пожертвований, чтобы уберечь их от худшего, с чем они могут столкнуться в жизни», - говорит Лухаметс.
Пастор рассказал Elu24, что попытки вскрыть ящик для пожертвований предпринимались и раньше, но ящик оказался крепким, и его не забрали. А раньше церковь подвергалась вандализму? «К сожалению, да. Примерно месяц назад исчезли крепежные стержни на садовой калитке. Мы надеялись, что они появятся, когда растает снег, но этого не произошло. Так что по Рижской улице ходят не только честные люди», - говорит Лухаметс.
Спешащая женщина вызвала подозрение
Пастор говорит, что на записи с камеры видно, что мужчина и женщина вошли в церковь и действовали вместе, но ушли разными маршрутами с разницей примерно в минуту. «Йоэль Лухаметс случайно увидел вчера, как эта женщина уходит. В тот момент он, конечно, не знал, кто это был. Двери церкви открыты каждый день, и люди приходят сюда ежедневно. Но Йоэль заметил, что женщина спешила. Обычно люди не спешат, когда приходят в церковь. Это сразу заметно, когда кто-то куда-то спешит. Судя по траектории их движения, мужчина и женщина, совершившие кражу, плохо знают эту церковь. Если бы они знали ее, то пошли бы другим путем», - говорит Лухаметс, добавляя, что в церкви Святого Павла установлена 31 камера видеонаблюдения.
Elu24 также обратился за комментарием в полицию. Мы добавим ответ полиции как можно скорее.
Если вы знакомы с кем-либо из людей, попавших в кадр, пожалуйста, сообщите об этом Кристьяну Лухаметсу, kristjan.luhamets@eelk.ee.