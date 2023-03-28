МОК рекомендовал допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. Чем недовольны в России?

Что решил МОК

Согласно рекомендациям, которые опубликовал исполком МОК по итогам заседания в Лозанне, российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и только в том случае, если они:

выступают в индивидуальных видах спорта;

не выступали с поддержкой вторжения в Украину;

не имеют связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности.

Российские спортсмены и раньше выступали без флага и гимна из-за нарушения антидопинговых правил, но при этом могли принимать участие в соревнованиях сборных (в хоккее, волейболе и т.д.) - в качестве «нейтральных атлетов из России» или «сборной Олимпийского комитета России (ROC)».

Теперь же МОК это запрещает: кроме того, спортсмены из России не смогут выступать и в командных дисциплинах, таких как лыжные и биатлонные эстафеты, многоборье и т.д.

Для допуска российских спортсменов МОК рекомендует каждой федерации создать отдельную комиссию, которая решит, выступал ли тот или иной атлет с поддержкой войны, развязанной Россией в Украине.

Как отмечается в рекомендациях, такой поддержкой могут считаться посты спортсменов в соцсетях, высказывания в СМИ, участие в провоенных митингах и ношение или публикация ими Z-символики.