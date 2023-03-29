В рейтинговой таблице политических партий «Ээсти 200» обошла Центристскую партию и поднялась на третье место. Партия реформ продолжает оставаться лидером.
Рейтинги: «Ээсти 200» обошла Центристскую партию
Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и исследовательской фирмой Norstat, 29,2% поддерживают Партию реформ, 16,6% поддерживают Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 15,7% поддерживают «Ээсти 200».
Поддержка Партии реформ за неделю не изменилась. Поддержка EKRE снизилась на 1,3 процентных пункта. «Ээсти 200», увеличившая свою поддержку на 1,3 процентных пункта, стала третьей по популярности политической партией.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 15,3%, Социал-демократическая партия с 10% и «Отечество» с 7,8%.
По словам исследователя Тартуского университета Мартина Мельдера, показатели поддержки политических партий на этой неделе частично свидетельствуют о продолжении влияния предвыборных кампаний последних нескольких недель, но частично также указывают на признаки возврата к предыдущей эпохе, когда отношение и предпочтения избирателей определяла более традиционная и менее основанная на страхе и эмоциях политика.