Рейтинги: «Ээсти 200» обошла Центристскую партию

Согласно последним результатам еженедельного опроса, подготовленного в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и исследовательской фирмой Norstat, 29,2% поддерживают Партию реформ, 16,6% поддерживают Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 15,7% поддерживают «Ээсти 200».

Поддержка Партии реформ за неделю не изменилась. Поддержка EKRE снизилась на 1,3 процентных пункта. «Ээсти 200», увеличившая свою поддержку на 1,3 процентных пункта, стала третьей по популярности политической партией.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 15,3%, Социал-демократическая партия с 10% и «Отечество» с 7,8%.