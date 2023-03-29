Налогово-таможенный департамент выявил нарушения по налогу с оборота на 29,4 миллиона евро

Способ уклонения от уплаты налогов, как растущая тенденция 2022 года, наблюдалась в еще том, что предприятия избегали регистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота, а также использовали фиктивные счета, выставленные коммерческими объединениями, которые не были зарегистрированы в качестве в качестве обязанных по налогу с оборота, с целью вывода денег с предприятий.

«Мы сохраняем по этой причине в 2023 году фокус своего внимания на тех предприятиях, которые (соответственно характеристик их рисков) достигли предельной ставки, необходимой для регистрации в качестве обязанных по налогу с оборота, а также что у них уже возникла обязанность по уплате налога с оборота, но которую они не выполнили», - пояснила Вескус. Таким коммерческим объединениям было назначено в прошлом году дополнительно к уплате налогов на сумму 1,3 миллиона евро.

Еще одна неблагоприятная тенденция касается нарушений, связанных со сделками с недвижимостью, которые были выявлены в прошлом году 225 раз, на сумму 4,7 миллиона евро. «Это на 24% больше, чем в 2021 году, поэтому мы будем уделять в этом году повышенное внимание рискам этой сферы. Мы выбрали в этом году 619 предприятий, которые в результате сделок с недвижимостью могут нанести государству ущерб от сокрытия налога с оборота в размере 5,5 миллионов евро и кого может ожидать в начавшемся году обращение налогового чиновника», - предупредила Вескус.