В России закрылись многие региональные центры правозащитной организации «Мемориал», но историки, занимающиеся расследованием массовых нарушений прав человека, репрессий и политических убийств, совершенных в Советском Союзе, не прекратили свою деятельность в том числе и в Эстонии.
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Институт исторической памяти предложил российскому «Мемориалу» открыть центр в Эстонии
Институт исторической памяти предложил российскому «Мемориалу» открыть центр в Эстонии
Когда «Мемориал» объявили иностранным агентом в России и начали закрывать региональные центры, Институт исторической памяти предложил его сотрудникам открыть центр в Эстонии. Однако некоторые из них уже приступили к работе в различных научно-исследовательских учреждениях Европы, а некоторые не были готовы покинуть родину, думая, что справятся.
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