Институт исторической памяти предложил российскому «Мемориалу» открыть центр в Эстонии

Когда «Мемориал» объявили иностранным агентом в России и начали закрывать региональные центры, Институт исторической памяти предложил его сотрудникам открыть центр в Эстонии. Однако некоторые из них уже приступили к работе в различных научно-исследовательских учреждениях Европы, а некоторые не были готовы покинуть родину, думая, что справятся.

Член правления института Меэлис Марипуу сказал, что у них больше контактов с исследователями репрессий из Санкт-Петербурга. «Пока дела у них идут относительно хорошо, потому что офисы открыты, - сказал Марипуу. - Это объединение уже давно не носит название "Мемориал", а является Фондом Иофе. Власти следят за его работниками, но никаких арестов произведено не было. На всякий случай они готовятся к худшим временам, но пока продолжают деятельность».