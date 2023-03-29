Эстонская лыжница стала двукратной чемпионкой мира!

С 18 по 24 марта в Зеефельде (Австрия) прошел Кубок мира среди ветеранов по лыжным гонкам (Masters World Cup), в котором приняло участие 900 спортсменов из 29 стран. Эстонская команда завоевала девять медалей, в медальном зачете наша страна завоевала 13 место.