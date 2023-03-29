С 18 по 24 марта в Зеефельде (Австрия) прошел Кубок мира среди ветеранов по лыжным гонкам (Masters World Cup), в котором приняло участие 900 спортсменов из 29 стран. Эстонская команда завоевала девять медалей, в медальном зачете наша страна завоевала 13 место.
Эстонская лыжница стала двукратной чемпионкой мира!
Эстонская лыжница стала двукратной чемпионкой мира!
Самой успешной споротсменкой стала Надежда Полякова, выступавшая в классе N75 – она выиграла две золотых и одну серебряную медаль. Райво Пярнпуу (возрастной класс М55) завоевал одну серебряную и одну бронзовую медаль, Вирго Кару выиграл две бронзовых, Эне Айгро (N60) – бронзу и Тийна Идавайн (N65) завоевала также бронзовую медаль.
Следующий Кубок мира среди ветеранов по лыжным гонкам состоится в 2024 году в финском Вуокатти.