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Компании э-резидентов обеспечили Эстонии в прошлом году рекордные налоговые поступления

rus.postimees.ee
Компании э-резидентов обеспечили Эстонии в прошлом году рекордные налоговые поступления
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees

В 2022 году в государственную казну поступило 48,4 миллионов евро налоговых поступлений от компаний э-резидентов, что является новым рекордом в истории программы.

По сравнению с предыдущим годом налоговые поступления от компаний э-резидентов увеличились на 46%.

Налоги, уплачиваемые компаниями э-резидентов, в последние годы быстро росли – в 2020 году налоговые поступления составили 17,5, а в 2021 году – уже 32,5 миллиона евро. За все время существования программы ее экономическое воздействие на государство (налоговые поступления и государственные пошлины) составило 157 миллионов евро.

2022 год был успешным для программы э-резидентства. «Если к налоговым поступлениям добавить уплаченные государственные пошлины, то э-резиденты принесли в казну Эстонии в общей сложности почти 51 миллион евро, что превысило прошлогодний показатель на целых 27%. Весной прошлого года мы утвердили в правительстве дальнейшую стратегию э-резидентства, которая, в случае успешной реализации, позволит увеличить экономический эффект программы до 100 миллионов евро в год к концу 2025 года», – сказала заместитель руководителя программы э-резидентства Катрийн Аласоо.

Если в первые годы э-резидентство привлекало больше заинтересованных в будущем людей, которые хотели испытать уникальный в мире опыт цифрового государства, то сейчас мотивацией для соискателей э-резидентства все чаще становится желание вести бизнес в Эстонии без привязки к местонахождению.

«Каждый третий новый э-резидент создает компанию в течение первых шести месяцев, тогда как всего несколько лет назад это делал каждый пятый, – отметила Аласоо. – Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что рост налоговых поступлений будет продолжаться и в ближайшие годы».

По словам вице-канцлера по вопросам предпринимательской и потребительской среды Министерства экономики и коммуникаций Сандры Сярав, э-резидентство за годы существования доказало, что это очень выгодная инициатива для государства.

«Результаты э-резидентства в 2022 году показывают, что предпринимательская среда Эстонии чрезвычайно конкурентоспособна в глобальном масштабе. Помимо налогов, то есть прямой экономической выгоды, э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии в мире как инновационного цифрового государства, а также увеличивает количество эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и их инвестиции. Общее положительное влияние программы на самом деле даже больше», – добавила вице-канцлер.

Наибольшая сумма поступлений была в прошлом году получена от компаний э-резидентов, работающих в секторе информации и связи (19,8 млн евро). За ними следуют компании сектора профессиональной, научной и технической деятельности (7,9 млн евро), а также сферы административной и вспомогательной деятельности (6,6 млн евро).

В течение года в Эстонии появилось 4467 новых компаний э-резидентов, а к концу года число учрежденных компаний выросло до 24 413. Наибольший прирост в абсолютном выражении по сравнению с годом ранее наблюдался в количестве компаний, созданных испанскими гражданами, которые создали 544 компании (+61%). Далее следуют компании граждан Германии (421, +20%) и Украины (358, +8%).

Число первичных ходатайств о получении э-резидентства в 2022 году составило 11 835, что на 7% меньше, чем годом ранее. Снижение в основном вызвано прекращением выдачи э-резидентства гражданам России и Беларуси сразу после начала войны в Украине.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства. На сегодняшний день э-резидентами Эстонии стали 101 000 человек из 176 стран (не считая повторных ходатайств и аннулированных удостоверений личности), которые создали более 25 000 эстонских компаний. В настоящее время в обращении находится 63 200 цифровых ID-карт э-резидентов с пятилетним сроком действия.

График: больше всего налоговых поступлений приносят э-резиденты, работающие в секторе информации и связи

Налоги, уплаченные компаниями, созданными э-резидентами, по секторам

Сектор

Налоговые поступления в 2022 г.

Информация и связь

19 798 341

Профессиональная, научная и техническая деятельность

7 939 675

Административная и вспомогательная деятельность

6 577 682

Финансовая и страховая деятельность

5 377 179

Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов

3 395 174

Обрабатывающая промышленность

1 644 150

Деятельность в сфере недвижимости

916 501

Другая деятельность по обслуживанию

522 039

Грузоперевозки и складское хозяйство

481 022

Строительство

447 829

Гостиничное дело и общественное питание

433 623

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство; водоснабжение; канализация; обращение с отходами и рекультивация

380 318

Искусство, развлечения и досуг

244 297

Образование

153 789

Здравоохранение и социальное обеспечение

60 260

 

Источник: программа э-резидентства

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