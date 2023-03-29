В 2022 году в государственную казну поступило 48,4 миллионов евро налоговых поступлений от компаний э-резидентов, что является новым рекордом в истории программы.
Компании э-резидентов обеспечили Эстонии в прошлом году рекордные налоговые поступления
По сравнению с предыдущим годом налоговые поступления от компаний э-резидентов увеличились на 46%.
Налоги, уплачиваемые компаниями э-резидентов, в последние годы быстро росли – в 2020 году налоговые поступления составили 17,5, а в 2021 году – уже 32,5 миллиона евро. За все время существования программы ее экономическое воздействие на государство (налоговые поступления и государственные пошлины) составило 157 миллионов евро.
2022 год был успешным для программы э-резидентства. «Если к налоговым поступлениям добавить уплаченные государственные пошлины, то э-резиденты принесли в казну Эстонии в общей сложности почти 51 миллион евро, что превысило прошлогодний показатель на целых 27%. Весной прошлого года мы утвердили в правительстве дальнейшую стратегию э-резидентства, которая, в случае успешной реализации, позволит увеличить экономический эффект программы до 100 миллионов евро в год к концу 2025 года», – сказала заместитель руководителя программы э-резидентства Катрийн Аласоо.
Если в первые годы э-резидентство привлекало больше заинтересованных в будущем людей, которые хотели испытать уникальный в мире опыт цифрового государства, то сейчас мотивацией для соискателей э-резидентства все чаще становится желание вести бизнес в Эстонии без привязки к местонахождению.
«Каждый третий новый э-резидент создает компанию в течение первых шести месяцев, тогда как всего несколько лет назад это делал каждый пятый, – отметила Аласоо. – Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что рост налоговых поступлений будет продолжаться и в ближайшие годы».
По словам вице-канцлера по вопросам предпринимательской и потребительской среды Министерства экономики и коммуникаций Сандры Сярав, э-резидентство за годы существования доказало, что это очень выгодная инициатива для государства.
«Результаты э-резидентства в 2022 году показывают, что предпринимательская среда Эстонии чрезвычайно конкурентоспособна в глобальном масштабе. Помимо налогов, то есть прямой экономической выгоды, э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии в мире как инновационного цифрового государства, а также увеличивает количество эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и их инвестиции. Общее положительное влияние программы на самом деле даже больше», – добавила вице-канцлер.
Наибольшая сумма поступлений была в прошлом году получена от компаний э-резидентов, работающих в секторе информации и связи (19,8 млн евро). За ними следуют компании сектора профессиональной, научной и технической деятельности (7,9 млн евро), а также сферы административной и вспомогательной деятельности (6,6 млн евро).
В течение года в Эстонии появилось 4467 новых компаний э-резидентов, а к концу года число учрежденных компаний выросло до 24 413. Наибольший прирост в абсолютном выражении по сравнению с годом ранее наблюдался в количестве компаний, созданных испанскими гражданами, которые создали 544 компании (+61%). Далее следуют компании граждан Германии (421, +20%) и Украины (358, +8%).
Число первичных ходатайств о получении э-резидентства в 2022 году составило 11 835, что на 7% меньше, чем годом ранее. Снижение в основном вызвано прекращением выдачи э-резидентства гражданам России и Беларуси сразу после начала войны в Украине.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства. На сегодняшний день э-резидентами Эстонии стали 101 000 человек из 176 стран (не считая повторных ходатайств и аннулированных удостоверений личности), которые создали более 25 000 эстонских компаний. В настоящее время в обращении находится 63 200 цифровых ID-карт э-резидентов с пятилетним сроком действия.
График: больше всего налоговых поступлений приносят э-резиденты, работающие в секторе информации и связи
Налоги, уплаченные компаниями, созданными э-резидентами, по секторам
Сектор
Налоговые поступления в 2022 г.
Информация и связь
19 798 341
Профессиональная, научная и техническая деятельность
7 939 675
Административная и вспомогательная деятельность
6 577 682
Финансовая и страховая деятельность
5 377 179
Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов
3 395 174
Обрабатывающая промышленность
1 644 150
Деятельность в сфере недвижимости
916 501
Другая деятельность по обслуживанию
522 039
Грузоперевозки и складское хозяйство
481 022
Строительство
447 829
Гостиничное дело и общественное питание
433 623
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство; водоснабжение; канализация; обращение с отходами и рекультивация
380 318
Искусство, развлечения и досуг
244 297
Образование
153 789
Здравоохранение и социальное обеспечение
60 260
Источник: программа э-резидентства