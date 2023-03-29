Компании э-резидентов обеспечили Эстонии в прошлом году рекордные налоговые поступления

По словам вице-канцлера по вопросам предпринимательской и потребительской среды Министерства экономики и коммуникаций Сандры Сярав, э-резидентство за годы существования доказало, что это очень выгодная инициатива для государства.

«Результаты э-резидентства в 2022 году показывают, что предпринимательская среда Эстонии чрезвычайно конкурентоспособна в глобальном масштабе. Помимо налогов, то есть прямой экономической выгоды, э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии в мире как инновационного цифрового государства, а также увеличивает количество эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и их инвестиции. Общее положительное влияние программы на самом деле даже больше», – добавила вице-канцлер.

Наибольшая сумма поступлений была в прошлом году получена от компаний э-резидентов, работающих в секторе информации и связи (19,8 млн евро). За ними следуют компании сектора профессиональной, научной и технической деятельности (7,9 млн евро), а также сферы административной и вспомогательной деятельности (6,6 млн евро).

В течение года в Эстонии появилось 4467 новых компаний э-резидентов, а к концу года число учрежденных компаний выросло до 24 413. Наибольший прирост в абсолютном выражении по сравнению с годом ранее наблюдался в количестве компаний, созданных испанскими гражданами, которые создали 544 компании (+61%). Далее следуют компании граждан Германии (421, +20%) и Украины (358, +8%).

Число первичных ходатайств о получении э-резидентства в 2022 году составило 11 835, что на 7% меньше, чем годом ранее. Снижение в основном вызвано прекращением выдачи э-резидентства гражданам России и Беларуси сразу после начала войны в Украине.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства. На сегодняшний день э-резидентами Эстонии стали 101 000 человек из 176 стран (не считая повторных ходатайств и аннулированных удостоверений личности), которые создали более 25 000 эстонских компаний. В настоящее время в обращении находится 63 200 цифровых ID-карт э-резидентов с пятилетним сроком действия.

График: больше всего налоговых поступлений приносят э-резиденты, работающие в секторе информации и связи

Налоги, уплаченные компаниями, созданными э-резидентами, по секторам

Сектор Налоговые поступления в 2022 г. Информация и связь 19 798 341 Профессиональная, научная и техническая деятельность 7 939 675 Административная и вспомогательная деятельность 6 577 682 Финансовая и страховая деятельность 5 377 179 Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов 3 395 174 Обрабатывающая промышленность 1 644 150 Деятельность в сфере недвижимости 916 501 Другая деятельность по обслуживанию 522 039 Грузоперевозки и складское хозяйство 481 022 Строительство 447 829 Гостиничное дело и общественное питание 433 623 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство; водоснабжение; канализация; обращение с отходами и рекультивация 380 318 Искусство, развлечения и досуг 244 297 Образование 153 789 Здравоохранение и социальное обеспечение 60 260