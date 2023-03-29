Котсар побил рекорд Мюйрсеппа и повторил другой

Котсар провел прекрасный матч и стал самым успешным игроком среди победителей. Член сборной Эстонии, который находился на поле чуть меньше 30 минут, набрал 23 очка и сделал 10 подборов, т.е. зафиксировал свой первый дабл-дабл. Его PIR (рейтинг производительности) достиг высокой отметки 40.

Именно по этому последнему показателю Котсар также превзошел и Мартина Мюйрсеппа. Лучший показатель PIR наших баскетболистов – а в Евролиге также играли Сийм-Сандер Вене, Танель Тейн, Янар Талтс, Кристьян Кангур, Сандер Райесте и Керр Крийса - датируется 1 ноября 2000 года, когда Мюйрсепп, который тогда играл в майке афинской команды против «Шарлеруа», составлял 31.