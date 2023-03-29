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Смотрите, как Котсар творил историю эстонского баскетбола

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rus.postimees.ee
Смотрите, как Котсар творил историю эстонского баскетбола
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Майк-Калев Котсар (справа).
Майк-Калев Котсар (справа). Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it

В баскетбольной евролиге у Майка-Калева Котсара был великий день – он привел свой клуб «Баскония» к победе над берлинской «Альбой» со счетом 93:87.

«Баскония», которой была необходима позиция, ведущая в плей-офф Евролиги, принимала «Альбу» в ситуации, когда в последних трех матчах принимала только поражения. К счастью, полоса неудач завершилась. В этом огромную роль сыграл эстонский баскетболист Майк-Калев Котсар, который совершил провел самую яркую игру в своей карьере.

«Баскония» обернула матч в свою пользу во втором тайме. Если в первом тайме счет был проигрышным - 44:48, а самая большая потеря составила 11 очков, то уже перед последней четвертью команда вышла в лидеры. В последней четверти отрыв «Басконии» увеличился до восьми очков, а в итоге на табло засветились их победные цифры 93:87.

Самым успешным игроком среди победителей стал Котсар, который провел на площадке чуть меньше 30 минут игрового времени. За это время игрок сборной Эстонии набрал 23 очка и сделал 10 подборов, т.е. зафиксировал первый дабл-дабл. Его показатель эффективности (PIR) была зафиксирована на отметке 40 – баскетболист побил рекорд Эстонии, установленный Мартином Мюйрсеппом (31) в матче против «Шарлеруа» 1 ноября 2000 года. Кроме того, Котсар повторил рекорд Мюйрсеппа по очкам.

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