В государственном бюджете не хватает полутора миллиардов евро

Новое правительство столкнется с дефицитом бюджета в размере полутора миллиардов евро, связанным, прежде всего, с повышением зарплат в государственном секторе. Дефицит бюджета в этом году увеличится на миллиард евро, или 3,8% ВВП, если новое правительство не примет решений, которые повлияют на доходы и расходы государства, говорится в экономическом прогнозе Банка Эстонии. Предыдущий дефицит бюджета составлял менее 0,5 миллиарда евро.
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