Ср, 29.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В государственном бюджете не хватает полутора миллиардов евро

Банк Эстонии взывает к правительству
Мерике Леэс
, журналист
В государственном бюджете не хватает полутора миллиардов евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер призывает новое правительство сбалансировать бюджет.
Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер призывает новое правительство сбалансировать бюджет. Фото: Mihkel Maripuu

Новое правительство столкнется с дефицитом бюджета в размере полутора миллиардов евро, связанным, прежде всего, с повышением зарплат в государственном секторе. Дефицит бюджета в этом году увеличится на миллиард евро, или 3,8% ВВП, если новое правительство не примет решений, которые повлияют на доходы и расходы государства, говорится в экономическом прогнозе Банка Эстонии. Предыдущий дефицит бюджета составлял менее 0,5 миллиарда евро.

На сегодняшний день рост заработной платы в государственном секторе составляет около 16%. Помимо повышения зарплат, ситуацию дефицита усугубляют и инвестиции, в то время как рост государственных доходов замедляется. Расходы в этом году увеличатся за счет стремительного роста детских и семейных пособий, а также индексации пенсий по старости и единовременных выплат.

Ключевые слова
Наверх