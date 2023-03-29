В государственном бюджете не хватает полутора миллиардов евро

На сегодняшний день рост заработной платы в государственном секторе составляет около 16%. Помимо повышения зарплат, ситуацию дефицита усугубляют и инвестиции, в то время как рост государственных доходов замедляется. Расходы в этом году увеличатся за счет стремительного роста детских и семейных пособий, а также индексации пенсий по старости и единовременных выплат.