Тереза Йохауг, еще в прошлом году считавшаяся королевой лыжного спорта, перевернула очередную страницу своей жизни и скоро станет мамой. При этом норвежка не забыла и о спорте, но у многих это вызывало вопросы.
Беременная королева лыжного спорта Йохауг заставила очевидцев ахнуть
Йохауг, которая в прошлом году завершила спортивную карьеру, сейчас работает частным тренером, причем даже находясь на последних месяцах беременности. Тренерскую работу она ведет на Канарских островах.
Несколько туристов, отдыхавших на Канарских островах, заметили работу Йохауг и поделились своими впечатлениями со шведским изданием Expressen.
«Вы заметили, что там тренируется беременная женщина? Она очень серьезно занималась, это заставило меня ахнуть», — рассказал очевидец.
Тереза также прокомментировала свою работу. По словам норвежки, она не может просто отдыхать и ее тренировки могут показаться другим слишком интенсивными. Например, она начинает день с часовой пробежки, за которой следуют тренировки в зале – там она тренирует и других.
«Во время беременности нужно просто более тщательно следить за своими тренировками. Кроме того, беременность – это не болезнь, которая мне мешала бы. По сравнению с другими, у меня иная ситуация. Я много лет очень серьезно тренировалась, и мое тело все воспринимает иначе», — сказала Йохауг.