Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что уже неделю лежит в больнице, передает RBC. По словам Резцовой, она дома неожиданно упала в обморок и оказалось, что это был сердечный приступ.
Олимпийскую чемпионку госпитализировали с сердечным приступом
Олимпийскую чемпионку госпитализировали с сердечным приступом
«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ», — сказала Резцова.
58-летняя Резцова сохраняет оптимизм. «Я еще не старая, вся жизнь впереди», — добавила она.
На счету Резцовой две золотые олимпийские медали в биатлоне и еще одна — в лыжных гонках. Также она является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.
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