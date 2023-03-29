Айво Петерсон просит отменить свое заключение под стражу

«В Таллиннский окружной суд поступила жалоба защитника Айво Петерсона. Она будет рассмотрена 5 апреля в открытом заседании», – подтвердила Rus.ERR пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Ранее Rus.Postimees писал, что 11 марта Харьюский уездный суд взял под стражу на срок до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.

По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.