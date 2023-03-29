Лидер движения Koos Айво Петерсон оспорит в окружном суде свое содержание под стражей.
Айво Петерсон просит отменить свое заключение под стражу
«В Таллиннский окружной суд поступила жалоба защитника Айво Петерсона. Она будет рассмотрена 5 апреля в открытом заседании», – подтвердила Rus.ERR пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.
Ранее Rus.Postimees писал, что 11 марта Харьюский уездный суд взял под стражу на срок до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.
По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.
Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Активисты Koos были ранее замечены в распространении пропагандистских идей Кремля и антиукраинской риторике. Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.