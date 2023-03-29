Похожий на Путина человек в Мариуполе, перенос контрнаступления и условный срок за групповое насилие

Путин в Крыму и Мариуполе. Что это было?

Такой вопрос вызвал у многих крымчан неожиданный экспресс-визит на полуостров Владимира Путина 18 марта. Впервые годовщина аннексии Крыма Россией не отмечалась ни концертами, ни салютами, ни народными гуляньями. Жители оккупированной украинской автономии роют траншеи, строят фортификационные сооружения, вербуются в ЧВК, прячутся от повесток военкомата и привыкают к мысли о неизбежности прихода в Крым войны. А на этом фоне президент «воюющей с НАТО» страны приезжает в Севастополь на экскурсию по музею-заповеднику «Херсонес Таврический» и открывает детскую школу искусств… И ни слова о войне, безопасности, никаких совещаний, посещений воинских частей, выступлений, заявлений. Даже не встретился с руководством полуострова.

«Уже ордер на арест ему выписали, а он так до сих пор ни черта и не понял... Еще год назад надо было по воинским частям и соединениям ездить, а он всё... "чижиков ест"... то есть историко-археологические комплексы инспектирует... Сооружаемые (!!!) военными строителями. Которым, надо понимать, больше во время войны совсем нечем заняться», - съязвил по этому поводу российский террорист Гиркин (Стрелков).

Ожидая военных действий, крымчане массово выезжают на материк. Курортный сезон, который кормил значительную часть населения уже, очевидно, сорван. Но ни на один насущный вопрос ответов не прозвучало. Традиционных заверений в безопасности и контроле над ситуацией - тоже.