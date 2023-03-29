Визит в Мариуполь человека, похожего на Путина, перенос весеннего контрнаступления, и условный срок за групповое изнасилование. Эти три темы были наиболее обсуждаемыми в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Похожий на Путина человек в Мариуполе, перенос контрнаступления и условный срок за групповое насилие
Путин в Крыму и Мариуполе. Что это было?
Такой вопрос вызвал у многих крымчан неожиданный экспресс-визит на полуостров Владимира Путина 18 марта. Впервые годовщина аннексии Крыма Россией не отмечалась ни концертами, ни салютами, ни народными гуляньями. Жители оккупированной украинской автономии роют траншеи, строят фортификационные сооружения, вербуются в ЧВК, прячутся от повесток военкомата и привыкают к мысли о неизбежности прихода в Крым войны. А на этом фоне президент «воюющей с НАТО» страны приезжает в Севастополь на экскурсию по музею-заповеднику «Херсонес Таврический» и открывает детскую школу искусств… И ни слова о войне, безопасности, никаких совещаний, посещений воинских частей, выступлений, заявлений. Даже не встретился с руководством полуострова.
«Уже ордер на арест ему выписали, а он так до сих пор ни черта и не понял... Еще год назад надо было по воинским частям и соединениям ездить, а он всё... "чижиков ест"... то есть историко-археологические комплексы инспектирует... Сооружаемые (!!!) военными строителями. Которым, надо понимать, больше во время войны совсем нечем заняться», - съязвил по этому поводу российский террорист Гиркин (Стрелков).
Ожидая военных действий, крымчане массово выезжают на материк. Курортный сезон, который кормил значительную часть населения уже, очевидно, сорван. Но ни на один насущный вопрос ответов не прозвучало. Традиционных заверений в безопасности и контроле над ситуацией - тоже.
Впрочем уже через два дня, когда 20 марта в Джанкое раздались, по заверениям местных жителей, самые мощные за время войны взрывы, такие заверения были бы смешными. Так что теория о том, что «царь не настоящий», то есть, что вместо Путина в Крым приезжал двойник (потому и не было встреч и заявлений), обсуждалась недолго. Из общественного сознания ее вытолкнуло уничтожение на ж/д станции в Джанкое состава с ракетами «Калибр», которыми РФ обстреливает Украину. И хотя власти, как всегда, заявили об успешных действиях ПВО, введение в Джанкое чрезвычайной ситуации и блокирование сотрудниками ФСБ нескольких районов города, сказали сами за себя.
А утром 22 марта информационный след от визита в Крым человека, похожего на Путина, и вовсе испарился - в центре Севастополя прогремели несколько мощных взрывов…
Мариуполю повезло больше. Туда Путин прилетел 19 марта из Севастополя на вертолете. «Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», - пояснил он цель своего визита российскому журналисту Павлу Зарубину. На видео фрагмента этого интервью, опубликованном 26 марта, диктатор уточняет: «Мы с коллегой обсуждали различные вопросы технического и технологического характера: какие применять средства, какие материалы, какими темпами идти и т.д.» Оказывается, он не только «историк», но и специалист в строительных технологиях!
И снова информационный эффект от этой поездки оказался неоднозначным и недолгим. Во-первых, дончане обиделись, что к ним он за девять лет так ни разу и не приехал. А во-вторых, в Мариуполе так часто что-то взрывается, что приезд туда человека, который даже иностранных коллег принимает за пятиметровым столом, показался совсем уж нереальным. Да еще с такой странной целью. Ну а добил воспоминания мариупольчан о загадочном госте очередной взрыв утром 27 марта. Как позже сообщило ТАСС, в Мариуполе взорвали автомобиль начальника горуправления полиции Михаила Москвина. Сам коллаборант отделался контузией.
Контрнаступление и тишина
Широко анонсированное и воспринимаемое уже как должное весеннее контрнаступление ВСУ может оказаться не весенним. По крайней мере, украинская власть, которая сама сформировала в обществе ожидание скорого контрнаступления, на минувшей неделе резко изменила свою риторику в этом вопросе. Владимир Зеленский в интервью японскому изданию сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, поскольку сейчас недостаточно оружия.
Президент пояснил, что необходимы боеприпасы и истребители. По его словам, армия РФ ежедневно выпускает втрое больше снарядов, чем украинские военные. Также 23 марта Зеленский обратился к Европейскому совету и перечислил ключевые опасности, которые затягивают войну в Украине. «Нельзя затягивать передачу украинским воинам оружия, которое может защитить украинцев от террора. Прежде всего, дальнобойного оружия», - сказал он. Еще один посыл обращения, который касается именно контрнаступления: «Мы нуждаемся в более современных самолетах».
Любопытно, что 25 марта трудности с российским наступлением признал и Владимир Путин. Проблема та же: несмотря на то, что российские военные используют гораздо больше снарядов, чем украинские, «сейчас Генштаб и Минобороны вынуждены вводить определенные лимиты», заявил он.
То есть, сегодня ход войны и ее продолжительность полностью зависят от ресурсной обеспеченности сторон. Этот фактор влияет на планы как Киева, так и Москвы. И публичное признание Путиным проблемы тоже похоже на оправдание. За неудавшееся наступление.
В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать, когда состоится контрнаступление. «Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала и была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу», - написала она в Facebook.
Любопытно, что на этом фоне с 20 марта режим медийной тишины практически введен на юге Украины. Оперативным командованием «Юг» закрыт доступ для представителей СМИ в южные районы Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей…
Условный срок за изнасилование
Одним из самых обсуждаемых событий недели был приговор Воловецкого районного суда на Закарпатье. Пять лет с испытательным сроком в два года и по 60 тысяч гривен (1500 евро) морального ущерба с каждого. Судья посчитала это достаточным наказанием для трех подростков, изнасиловавших 14-летнюю девочку и разместивших видео своего «подвига» в интернете. Такое решение вызвало бурю эмоций и заставило реагировать киевских чиновников. Поскольку условный во всех смыслах приговор обусловлен не просто «внутренним убеждением» судьи, а, как оказалось, целой системой взаимоотношений властей на местном уровне.
История такова: в живописном закарпатском селе девочка по приглашению знакомых подростков приходит в подвал дома одного из них. Поскольку все односельчане, учатся в одной школе, она не предполагает никакого подвоха. Однако получает удар в живот и групповое изнасилование. Из чувства стыда она никому не рассказывает о происшедшем и преступление получает огласку только после того, как насильники сами выкладывают соответствующее видео в сеть и хвастаются им в школе. После этого полиция сообщает о происшедшем родственникам и учителям. Начинается уголовное производство.
Это случилось летом 2021 года. Приговор вынесен только в марте 2023 года. Все это время насильники и их жертва ходили в одну школу…
При вынесении приговора суд учел положительные характеристики обвиняемых от учителей и директора школы, а также службы защиты детей местного сельсовета. Сотрудник этой же службы представлял интересы потерпевшей в суде. Пикантность в том, что мать одного из насильников (а подростки признали свою вину) работает секретарем этой службы.
Первым из официальных лиц на шумиху вокруг приговора отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Его представитель встретился с отцом и бабушкой девочки, «которые дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка». После этого закарпатский приговор стал уже вопросом политическим.
«Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей… К тому же сомневаюсь в профессионализме действий областного руководства. Ведь событие случилось еще летом 2021 года, но суд вынес приговор по делу только сейчас. Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство», - написал омбудсмен в Facebook.
После этого высказался новоназначенный министр образования Оксен Лисовой. Он фактически признал косвенную вину в произошедшем школьной системы. «В школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновой кислоты – взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам. Я обещаю совместно с коллегами приложить все усилия, чтоб довести дело до того завершения, которого оно заслуживает», - написал он в соцсети.
Непонятно, как министр образования с коллегами могут повлиять на завершение судебного процесса (изменить положительные характеристики обвиняемых, что ли?), но он попал в мейнстрим. Глава Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита тоже возмутился решением суда. Апелляцией займется известный в Украине адвокат Маси Найем, который намерен собрать «группу адвокатов для защиты девочки», а популярная телеведущая Маша Ефросинина нашла для потерпевшей «одного из лучших психологов, которая поможет девочке пережить то, что случилось».
После всего этого 27 марта Генеральная прокуратура сообщила, что будет обжаловать решение суда. «Сейчас приговор, согласно с требованиями уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Органы прокуратуры примут все меры для защиты прав пострадавшего лица и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления», - заявил Офис генпрокурора.
Справка
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991-1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993-1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996-2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001-2003).
- С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.