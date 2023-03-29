Российская лыжница предложила МОК пойти на фиг

Например, МОК рекомендует допускать исключительно спортсменов, не поддерживающих развязанную Россией войну в Украине и не демонстрировавших так называемую Z-символику. Также рекомендовано не допускать россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях. Даже если спортсмены будут соответствовать этим критериям, им все равно можно будет соревноваться только в нейтральном статусе.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — написала Степанова в Telegram‑канале.