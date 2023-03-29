Накануне исполком Международного олимпийского комитета провел заседание, по итогам которого было рекомендовано допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Правда, на условиях, возмутивших российских спортсменов и функционеров.
Российская лыжница предложила МОК пойти на фиг
Например, МОК рекомендует допускать исключительно спортсменов, не поддерживающих развязанную Россией войну в Украине и не демонстрировавших так называемую Z-символику. Также рекомендовано не допускать россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях. Даже если спортсмены будут соответствовать этим критериям, им все равно можно будет соревноваться только в нейтральном статусе.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова раскритиковала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования.
«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — написала Степанова в Telegram‑канале.