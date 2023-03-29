Нуждающимся в химиотерапии больше не придется покидать Ида-Вирумаа

В то время как за лечение онкологических больных в Нарве отвечают врачи отделения гематологии-онкологии Клиники Тартуского университета, все необходимые палатные условия созданы Нарвской больницей. «Для пациента это также означает более быструю диагностику и лечение. Если пациенты из Ида-Вирумаа обращаются к нам по направлению семейного врача или специалиста, первые необходимые обследования проводятся в Нарве, на основании которых решается необходимость направления пациентов в Тарту, а также скорость направления в зависимости от начала лечения рака», – пояснила заведующая отделением гематологии и онкологии клиники доктор Кристийна Оямаа.