Благодаря сотрудничеству между Клиникой Тартуского университета и Нарвской больницей, начиная с марта жители Нарвы и Ида-Вирумаа смогут посещать сеансы химиотерапии в Нарвской больнице – химиотерапию проводят врачи университетской больницы и специалисты Нарвской больницы.
Нуждающимся в химиотерапии больше не придется покидать Ида-Вирумаа
Нуждающимся в химиотерапии больше не придется покидать Ида-Вирумаа
В то время как за лечение онкологических больных в Нарве отвечают врачи отделения гематологии-онкологии Клиники Тартуского университета, все необходимые палатные условия созданы Нарвской больницей. «Для пациента это также означает более быструю диагностику и лечение. Если пациенты из Ида-Вирумаа обращаются к нам по направлению семейного врача или специалиста, первые необходимые обследования проводятся в Нарве, на основании которых решается необходимость направления пациентов в Тарту, а также скорость направления в зависимости от начала лечения рака», – пояснила заведующая отделением гематологии и онкологии клиники доктор Кристийна Оямаа.
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