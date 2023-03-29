Почему женщины в Эстонии рожают все меньше детей. Какие антирекорды рождаемости ждут страну в ближайшем будущем, как меняется национальный состав страны и причем тут беженцы из Украины. Об этом Rus.Postimees максимально понятным, но все же научным языком рассказал демограф Аллан Пуур.
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«Доля эстонцев в Эстонии будет сокращаться 20 лет». Демограф о падении рождаемости и влиянии беженцев
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«Доля эстонцев в Эстонии будет сокращаться 20 лет». Демограф о падении рождаемости и влиянии беженцев
Профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета Аллан Пуур объяснил пугающие новости начала 2023 года о том, что в Эстонии в прошлом году родилось минимальное количество детей за всю историю наблюдений.
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