Ср, 29.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Доля эстонцев в Эстонии будет сокращаться 20 лет». Демограф о падении рождаемости и влиянии беженцев

Эксклюзив Rus.Postimees
, журналист
«Доля эстонцев в Эстонии будет сокращаться 20 лет». Демограф о падении рождаемости и влиянии беженцев
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Семья с двумя детьми на традиционном семейныом празднике у Таллиннской телебашни в честь Дня восстановления независимости Эстонии, 20 августа 2020 года.
Семья с двумя детьми на традиционном семейныом празднике у Таллиннской телебашни в честь Дня восстановления независимости Эстонии, 20 августа 2020 года. Фото: Postimees Grupp / Scanpix Baltics

Почему женщины в Эстонии рожают все меньше детей. Какие антирекорды рождаемости ждут страну в ближайшем будущем, как меняется национальный состав страны и причем тут беженцы из Украины. Об этом Rus.Postimees максимально понятным, но все же научным языком рассказал демограф Аллан Пуур.

Профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета Аллан Пуур объяснил пугающие новости начала 2023 года о том, что в Эстонии в прошлом году родилось минимальное количество детей за всю историю наблюдений.

Профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета демограф Аллан Пуур объяснил Rus.Postimees пугающие новости начала 2023 года о том, что в Эстонии в прошлом году родилось минимальное количество детей за всю историю наблюдений.
Профессор народонаселения, ведущий научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета демограф Аллан Пуур объяснил Rus.Postimees пугающие новости начала 2023 года о том, что в Эстонии в прошлом году родилось минимальное количество детей за всю историю наблюдений. Фото: из личного архива Аллана Пуура
Ключевые слова
Наверх