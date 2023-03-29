«Доля эстонцев в Эстонии будет сокращаться 20 лет». Демограф о падении рождаемости и влиянии беженцев

Семья с двумя детьми на традиционном семейныом празднике у Таллиннской телебашни в честь Дня восстановления независимости Эстонии, 20 августа 2020 года.

Почему женщины в Эстонии рожают все меньше детей. Какие антирекорды рождаемости ждут страну в ближайшем будущем, как меняется национальный состав страны и причем тут беженцы из Украины. Об этом Rus.Postimees максимально понятным, но все же научным языком рассказал демограф Аллан Пуур.