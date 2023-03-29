Частные клиники создадут крупный медицинский центр в центре Таллинна

Клиника, которая откроется в начале следующего года, будет располагаться на трех этажах общей площадью почти 3 000 квадратных метров.

Частная клиника будет располагаться в офисном здании на бульваре Рявала 5. Фото: Erakogu

«В центре Таллинна живут и работают десятки тысяч людей, но до сих пор нет крупного частного медицинского центра, где они могли бы получить помощь при первичных проблемах со здоровьем, пройти необходимые обследования и анализы, посетить специалистов и стоматологов», - сказала председатель правления Qvalitas и Unimed Марья-Лийса Алоп.

Алоп добавила, что количество приемов в их клиниках растет из года в год, и нехватка площадей дает о себе знать. В частности, быстро растет потребность в посещении специализированных и первичных врачей, а также в приеме специалистов по гигиене труда.

По словам Андреаса Абеля, медицинского директора компании Qvalitas, новый медицинский центр предложит лучшие диагностические возможности, чем раньше. «Мы предлагаем ряд эндоскопических обследований, а одним из самых крупных вложений в отделение радиологии станет магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволит быстрее и точнее оценивать состояние здоровья пациента», - добавил Абель.

Клиника в центре города. Фото: Erakogu

В новой клинике будут работать до 150 медицинских работников.