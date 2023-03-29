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На среднюю зарплату жителя Вильянди можно купить меньше квадратного метра жилья

На среднюю зарплату жителя Вильянди можно купить меньше квадратного метра жилья
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Квартиры в Вильянди.
Квартиры в Вильянди. Фото: Marko Saarm

На среднюю брутто-зарплату в Вильяндимаа, которая в 2022 году составляла 1418 евро, можно было купить 0,79 квадратных метра квартиры в Вильянди. На среднюю зарплату в Эстонии, которая на несколько сотен евро выше, можно было купить около половины квадратного метра квартиры в Таллинне.

«Следовательно, цена на недвижимость высока. Квадратный метр в Вильянди по-прежнему можно купить за среднюю зарплату», - сказала руководитель вильяндиского отдела Domus Kinnisvara и маклер Мирье Калласте и добавила, что цена так выросла из-за отсутствия предложений.

С конца прошлого года, согласно статистике, средняя цена квадратного метра квартир в Вильянди снизилась и к февралю достигла 1129 евро с 1700-1800 евро. Однако по мнению специалистов по недвижимости, это не отражает общую картину, потому что в статистику вошли нюансы сделок с новыми застройками, которые завершились в конце года.

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