На среднюю зарплату жителя Вильянди можно купить меньше квадратного метра жилья

«Следовательно, цена на недвижимость высока. Квадратный метр в Вильянди по-прежнему можно купить за среднюю зарплату», - сказала руководитель вильяндиского отдела Domus Kinnisvara и маклер Мирье Калласте и добавила, что цена так выросла из-за отсутствия предложений.

С конца прошлого года, согласно статистике, средняя цена квадратного метра квартир в Вильянди снизилась и к февралю достигла 1129 евро с 1700-1800 евро. Однако по мнению специалистов по недвижимости, это не отражает общую картину, потому что в статистику вошли нюансы сделок с новыми застройками, которые завершились в конце года.