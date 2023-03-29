На среднюю брутто-зарплату в Вильяндимаа, которая в 2022 году составляла 1418 евро, можно было купить 0,79 квадратных метра квартиры в Вильянди. На среднюю зарплату в Эстонии, которая на несколько сотен евро выше, можно было купить около половины квадратного метра квартиры в Таллинне.
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На среднюю зарплату жителя Вильянди можно купить меньше квадратного метра жилья
На среднюю зарплату жителя Вильянди можно купить меньше квадратного метра жилья
«Следовательно, цена на недвижимость высока. Квадратный метр в Вильянди по-прежнему можно купить за среднюю зарплату», - сказала руководитель вильяндиского отдела Domus Kinnisvara и маклер Мирье Калласте и добавила, что цена так выросла из-за отсутствия предложений.
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