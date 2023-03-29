Легендарный гонщик возвращается на соревнования

Гринсмит и Паттерсон начали сотрудничать именно в Хорватии, когда в 2021 году приняли участие в организованной там гонке. Весь год экипаж ездил вместе, но на этапе чемпионата мира Паттерсон решил завершить карьеру.

Однако в последние году Паттерсон все же помогал Гринсмиту и сейчас они вместе будут выступать на ралли в Хорватии. Это последняя подготовка Гринсмита к следующему этапу ЧМ.