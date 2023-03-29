Крис Паттерсон, завершивший в позапрошлом году свою блестящую карьеру, возвращается в спорт. На гонках, которые будут проводиться в предстоящие выходные в Хорватии, он будет в составе одного экипажа с Гусом Гринсмитом.
Легендарный гонщик возвращается на соревнования
Легендарный гонщик возвращается на соревнования
Гринсмит и Паттерсон начали сотрудничать именно в Хорватии, когда в 2021 году приняли участие в организованной там гонке. Весь год экипаж ездил вместе, но на этапе чемпионата мира Паттерсон решил завершить карьеру.
Однако в последние году Паттерсон все же помогал Гринсмиту и сейчас они вместе будут выступать на ралли в Хорватии. Это последняя подготовка Гринсмита к следующему этапу ЧМ.
Паттерсон является настоящей легендой ралли. В качестве штурмана он принимал участие в 144 этапах чемпионата мира и 14 раз поднимался на подиум. Все «призовые» разы он поднимался на подиум вместе с Петтером Солбергом, но завоевать победу в серии ЧМ он все же не смог.