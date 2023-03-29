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Легендарный гонщик возвращается на соревнования

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Легендарный гонщик возвращается на соревнования
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Крис Паттерсон.
Крис Паттерсон. Фото: Nikos Katikis

Крис Паттерсон, завершивший в позапрошлом году свою блестящую карьеру, возвращается в спорт. На гонках, которые будут проводиться в предстоящие выходные в Хорватии, он будет в составе одного экипажа с Гусом Гринсмитом.

Гринсмит и Паттерсон начали сотрудничать именно в Хорватии, когда в 2021 году приняли участие в организованной там гонке. Весь год экипаж ездил вместе, но на этапе чемпионата мира Паттерсон решил завершить карьеру.

Однако в последние году Паттерсон все же помогал Гринсмиту и сейчас они вместе будут выступать на ралли в Хорватии. Это последняя подготовка Гринсмита к следующему этапу ЧМ.

Паттерсон является настоящей легендой ралли. В качестве штурмана он принимал участие в 144 этапах чемпионата мира и 14 раз поднимался на подиум. Все «призовые» разы он поднимался на подиум вместе с Петтером Солбергом, но завоевать победу в серии ЧМ он все же не смог.

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