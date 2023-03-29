Таллинн проиграл спор о финансировании новой больницы

Правительство 30 июня прошлого года приняло протокольное решение об исключении из утвержденного годом ранее плана восстановления и устойчивости Эстонии строительства новой Таллиннской больницы. На основе этого плана распределяются средства Фонда восстановления и устойчивости ЕС, предназначенные на смягчение последствий коронакризиса. На строительство Северо-Эстонского медгородка, то есть новой Таллиннской больницы, выделялось 280 млн евро, сообщил Госсуд.

Город Таллинн и SA Tallinna Haigla Arendus обжаловали решение правительства в суде, указав, что решение нарушило их права в итоге они лишились возможности получить деньги на строительство больницы.

Административный суд вернул жалобу в связи с отсутствием права на апелляцию, поскольку решение правительства еще не стало окончательным. Поскольку для изменения плана требовалось одобрение Еврокомиссии, Министерству финансов пришлось начать с ними переговоры. Только после одобрения комиссии правительство могло утвердить обновленный план. К такому же выводу пришел и окружной суд.

В опубликованном в среду решении административная коллегия Госсуда согласилась с административным и окружным судами, но дополнила их доводы, отметив, что заявители не имели права на обжалование, поскольку само по себе включение объекта инвестирования в план оздоровления не давало права на получение поддержки.

Госсуд пояснил, что утвержденный на уровне ЕС план восстановления действительно создает права и обязанности между государством-членом и ЕС, но не имеет обязательной юридической силы в отношениях между государством-членом и конкретным заявителем на поддержку.