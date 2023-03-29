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Таллинн проиграл спор о финансировании новой больницы

rus.postimees.ee
Таллинн проиграл спор о финансировании новой больницы
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Эскиз планируемой Таллиннской больницы.
Эскиз планируемой Таллиннской больницы. Фото: Tallinna Haigla eskiis

Госсуд согласился с решениями административного и окружного суда, что Таллинн и фонд Tallinna Haigla Arendus не могут оспорить решение правительства об исключении строительства новой Таллиннской больницы из плана распределения субсидий Европейского союза (ЕС).

Правительство 30 июня прошлого года приняло протокольное решение об исключении из утвержденного годом ранее плана восстановления и устойчивости Эстонии строительства новой Таллиннской больницы. На основе этого плана распределяются средства Фонда восстановления и устойчивости ЕС, предназначенные на смягчение последствий коронакризиса. На строительство Северо-Эстонского медгородка, то есть новой Таллиннской больницы, выделялось 280 млн евро, сообщил Госсуд.

Город Таллинн и SA Tallinna Haigla Arendus обжаловали решение правительства в суде, указав, что решение нарушило их права в итоге они лишились возможности получить деньги на строительство больницы.

Административный суд вернул жалобу в связи с отсутствием права на апелляцию, поскольку решение правительства еще не стало окончательным. Поскольку для изменения плана требовалось одобрение Еврокомиссии, Министерству финансов пришлось начать с ними переговоры. Только после одобрения комиссии правительство могло утвердить обновленный план. К такому же выводу пришел и окружной суд.

В опубликованном в среду решении административная коллегия Госсуда согласилась с административным и окружным судами, но дополнила их доводы, отметив, что заявители не имели права на обжалование, поскольку само по себе включение объекта инвестирования в план оздоровления не давало права на получение поддержки.

Госсуд пояснил, что утвержденный на уровне ЕС план восстановления действительно создает права и обязанности между государством-членом и ЕС, но не имеет обязательной юридической силы в отношениях между государством-членом и конкретным заявителем на поддержку.

Включение новой таллиннской больницы в план восстановления означало лишь то, что при выполнении других условий государство может заключить с городом договор о финансировании. О подписании этого контракта ведутся переговоры, также есть проект, но он не подписан. Заявители получат право на финансирование только после подписания контракта.

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