Налогово-таможенный департамент обнаружил около 3000 случаев попыток обойти санкции, введенные против России за нападение на Украину, пишет Rus.ERR.
В Эстонии выявлено 3000 попыток нарушить антироссийские санкции
В Эстонии выявлено 3000 попыток нарушить антироссийские санкции
С начала войны в Украине Налогово-таможенный департамент (НТД) проверил более 53 000 грузовых перевозок и выявил около 3000 нарушений санкций. Статистика охватывает граждан и предприятия Эстонии, а также граждан других стран Европейского союза.
«Очень много людей нарушают запрет на вывоз наличных евро, которые за пределы Евросоюза вывозить запрещено», - сказала глава отдела таможенных формальностей НТД Кюлли Курвитс.
Среди ошибок, допущенных юридическими лицами, Курвитс назвала нарушение запрета на экспорт машин и механических устройств.