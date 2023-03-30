В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся в расположенную неподалеку от Антсла деревню Ваабина, где разгорелся очередной горячий спор из-за участка дороги.
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ВИДЕО ⟩ Между дочерью Андруса Веэрпалу и ее соседкой вспыхнул конфликт из-за участка дороги
Между дочерью Андруса Веэрпалу и ее соседкой вспыхнул конфликт из-за участка дороги
Дом Яны Валге, которая пригласила передачу Kuuuurija, был построен в 1884 году – ему 139 лет. «Это был очень большой хутор, на котором располагались здание школы и эта дорога», – говорит Яна.
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