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ВИДЕО ⟩ Между дочерью Андруса Веэрпалу и ее соседкой вспыхнул конфликт из-за участка дороги

Kuuuurija
Между дочерью Андруса Веэрпалу и ее соседкой вспыхнул конфликт из-за участка дороги
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Яна Валге.
Яна Валге. Фото: Кадр из передачи

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся в расположенную неподалеку от Антсла деревню Ваабина, где разгорелся очередной горячий спор из-за участка дороги.

Дом Яны Валге, которая пригласила передачу Kuuuurija, был построен в 1884 году – ему 139 лет. «Это был очень большой хутор, на котором располагались здание школы и эта дорога», – говорит Яна.

В 2019 году несколько изданий писали о том, как замешанный в допинговом скандале тренер Андрус Веэрпалу со своей женой Ангелой и дочерью Анетте строит туристический центр в заброшенном здании школы Ваабина. Построенное в 1920 году здание школы с пятью гектарами земли вокруг него записано на имя дочери Анетте Сикк с 2017 года.

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