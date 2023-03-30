ВИДЕО ⟩ Между дочерью Андруса Веэрпалу и ее соседкой вспыхнул конфликт из-за участка дороги

Дом Яны Валге, которая пригласила передачу Kuuuurija, был построен в 1884 году – ему 139 лет. «Это был очень большой хутор, на котором располагались здание школы и эта дорога», – говорит Яна.

В 2019 году несколько изданий писали о том, как замешанный в допинговом скандале тренер Андрус Веэрпалу со своей женой Ангелой и дочерью Анетте строит туристический центр в заброшенном здании школы Ваабина. Построенное в 1920 году здание школы с пятью гектарами земли вокруг него записано на имя дочери Анетте Сикк с 2017 года.