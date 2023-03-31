В середине марта бывшего школьного директора с большим стажем Инге Пуллат приговорили почти к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство. Хотя решение еще не вступило в силу и очевидно, что женщина его обжалует, родственники убитой ею Майе считают, что если бы полиция более серьезно отнеслась к поданным заявлениям, убитая могла бы быть среди нас и сегодня. Выяснять подробности отправилась репортер передачи Kuuuurija Кетлин Крузе.
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ВИДЕО ⟩ Жестокое убийство: пили чай в доме убитой, а потом поехали с трупом в Grossi
Жестокое убийство: пили чай в доме убитой, а потом поехали с трупом в Grossi
В ноябре 2021 года жители Ида-Вирумаа были потрясены известием о том, что бывший директор школы Инге Пуллат подозревается в убийстве собственной родственницы и осквернении ее трупа.