ВИДЕО ⟩ Жестокое убийство: пили чай в доме убитой, а потом поехали с трупом в Grossi

В ноябре 2021 года жители Ида-Вирумаа были потрясены известием о том, что бывший директор школы Инге Пуллат подозревается в убийстве собственной родственницы и осквернении ее трупа.

Вся история началась в 2017 году, когда Инге Пуллат переехала в Ида-Вирумаа, в волость Алутагузе, а точнее в дом жившей в деревне Йыуга двоюродной сестры. Хутор Майе под названием Лиллемяэ расположен в Ида-Вирумаа в месте с исключительно красивой природой, прямо в сердце живописной долины. Чтобы получить эти земли, Инге Пуллат еще несколько лет назад решила подделать завещание матери своей двоюродной сестры согласно которому, все мирское имущество матери Майе должно было быть унаследовано сыном Инге Андресом Пуллатом.