В городе Эльва и поселке Кяэрди увеличилась популяция лисиц, енотовидных собак и барсуков. Чем больше они перемещаются, тем выше вероятность того, что среди них есть и больные дикие звери, которые могут заразить домашних животных.
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Город борется с больными дикими животными с помощью специальных ловушек
Город борется с больными дикими животными с помощью специальных ловушек
В Эльва были замечены лисы и енотовидные собаки с признаками парши, что вызвало у местных жителей тревогу за своих домашних животных, ведь парша заразна для других зверей. Кроме того, не исключено, что больные дикие животные могут распространять бешенство, опасное и для человека.