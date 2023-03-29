Город борется с больными дикими животными с помощью специальных ловушек

В Эльва были замечены лисы и енотовидные собаки с признаками парши, что вызвало у местных жителей тревогу за своих домашних животных, ведь парша заразна для других зверей. Кроме того, не исключено, что больные дикие животные могут распространять бешенство, опасное и для человека.