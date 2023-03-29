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Город борется с больными дикими животными с помощью специальных ловушек

Эгели Раудмяэ
, журналист
Город борется с больными дикими животными с помощью специальных ловушек
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Рядом с домом члена местного охотничьего общества Калью Херманна в поселке Кяэрди стоит ловушка для отлова животных. Вчера днем, когда он вместе со внуком Эгертом осматривал ящик, он был пуст.
Рядом с домом члена местного охотничьего общества Калью Херманна в поселке Кяэрди стоит ловушка для отлова животных. Вчера днем, когда он вместе со внуком Эгертом осматривал ящик, он был пуст. Фото: Sille Annuk

В городе Эльва и поселке Кяэрди увеличилась популяция лисиц, енотовидных собак и барсуков. Чем больше они перемещаются, тем выше вероятность того, что среди них есть и больные дикие звери, которые могут заразить домашних животных.

В Эльва были замечены лисы и енотовидные собаки с признаками парши, что вызвало у местных жителей тревогу за своих домашних животных, ведь парша заразна для других зверей. Кроме того, не исключено, что больные дикие животные могут распространять бешенство, опасное и для человека.

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