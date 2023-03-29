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Центрист Ааб не претендует на пост председателя: сейчас не время начинать революцию в партии

Трийн Лойде
Центрист Ааб не претендует на пост председателя: сейчас не время начинать революцию в партии
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По словам Яака Ааба, сейчас неподходящее время для организации внеочередного съезда политической партии, но и бороться против этого плана, по его мнению, бессмысленно.
По словам Яака Ааба, сейчас неподходящее время для организации внеочередного съезда политической партии, но и бороться против этого плана, по его мнению, бессмысленно. Фото: Elmo Riig

Плохие результаты выборов заставили Центристскую партию задуматься о смене председателя. Первый номер партии в Ярвамаа и Вильяндимаа Яак Ааб, которого коллеги по партии видят в качестве одного из возможных новых председателей наряду с Михаилом Кылвартом, поддерживает сохранение поста за Юри Ратасом и считает, что сейчас очень неподходящее время для замены председателя.

Центристскую партию можно считать проигравшей больше всех остальных на выборах в Рийгикогу в этом году. Партия пусть и набрала более 15 процентов голосов, и получила 16 мандатов в Рийгикогу, но по сравнению с предыдущими выборами фактически потеряла десять мандатов. В Ярвамаа и Вильяндимаа результат Центристской партии также был плохим: здесь она набрала 10,2 процента всех голосов и получила 4015 голосов, а позади остались только Партия правых, Партия Зеленых Эстонии, и независимый кандидат Андрес Лайапеа. Это заставило членов Центристской партии задаться вопросом, не должен ли нынешний председатель Юри Ратас взять на себя ответственность и уйти в отставку.

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