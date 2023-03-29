Плохие результаты выборов заставили Центристскую партию задуматься о смене председателя. Первый номер партии в Ярвамаа и Вильяндимаа Яак Ааб, которого коллеги по партии видят в качестве одного из возможных новых председателей наряду с Михаилом Кылвартом, поддерживает сохранение поста за Юри Ратасом и считает, что сейчас очень неподходящее время для замены председателя.
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Центрист Ааб не претендует на пост председателя: сейчас не время начинать революцию в партии
Центрист Ааб не претендует на пост председателя: сейчас не время начинать революцию в партии
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