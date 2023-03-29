Центрист Ааб не претендует на пост председателя: сейчас не время начинать революцию в партии

Центристскую партию можно считать проигравшей больше всех остальных на выборах в Рийгикогу в этом году. Партия пусть и набрала более 15 процентов голосов, и получила 16 мандатов в Рийгикогу, но по сравнению с предыдущими выборами фактически потеряла десять мандатов. В Ярвамаа и Вильяндимаа результат Центристской партии также был плохим: здесь она набрала 10,2 процента всех голосов и получила 4015 голосов, а позади остались только Партия правых, Партия Зеленых Эстонии, и независимый кандидат Андрес Лайапеа. Это заставило членов Центристской партии задаться вопросом, не должен ли нынешний председатель Юри Ратас взять на себя ответственность и уйти в отставку.