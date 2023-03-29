Швеция вызвала на ковер российского посла, объявившего страну военной мишенью

В статье под названием «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте посольства, утверждается, что шведские политики обманом заставили страну вступить в НАТО, пишет Expressen.

«Если кто-то до сих пор верит, что это каким-либо образом улучшит европейскую безопасность, он может быть уверен, что новые члены враждебного блока станут законной мишенью для ответных действий России, в том числе военных», - написал посол.