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Швеция вызвала на ковер российского посла, объявившего страну военной мишенью

rus.postimees.ee
Швеция вызвала на ковер российского посла, объявившего страну военной мишенью
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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Фото: IMAGO/Antti HÃ¤mÃ¤lÃ¤inen

Министерство иностранных дел Швеции вызвало сегодня российского посла Виктора Татаринцева, который в развернутой статье, опубликованной на сайте посольства, подверг критике решение Стокгольма вступить в НАТО и заявил, что Швеция станет законной военной целью в случае конфликта между Россией и альянсом.

В статье под названием «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте посольства, утверждается, что шведские политики обманом заставили страну вступить в НАТО, пишет Expressen.

«Если кто-то до сих пор верит, что это каким-либо образом улучшит европейскую безопасность, он может быть уверен, что новые члены враждебного блока станут законной мишенью для ответных действий России, в том числе военных», - написал посол.

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