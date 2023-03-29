Министерство иностранных дел Швеции вызвало сегодня российского посла Виктора Татаринцева, который в развернутой статье, опубликованной на сайте посольства, подверг критике решение Стокгольма вступить в НАТО и заявил, что Швеция станет законной военной целью в случае конфликта между Россией и альянсом.
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Швеция вызвала на ковер российского посла, объявившего страну военной мишенью
Швеция вызвала на ковер российского посла, объявившего страну военной мишенью
В статье под названием «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте посольства, утверждается, что шведские политики обманом заставили страну вступить в НАТО, пишет Expressen.
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