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СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Некоторые эстонские спортивные деятели слепы и глухи, когда речь идет о развязанной Россией войне

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
Некоторые эстонские спортивные деятели слепы и глухи, когда речь идет о развязанной Россией войне
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27.07.2021, Токио. Эстонская команда фехтовальщиц завоевала золотую олимпийскую медаль в Токио, однако ни один эстонский фехтовальщик не подписал обращение фехтовальщиков всего мира в Международный олимпийский комитет с требованием восстановить запрет на выступления российских и белорусских спортсменов.
27.07.2021, Токио. Эстонская команда фехтовальщиц завоевала золотую олимпийскую медаль в Токио, однако ни один эстонский фехтовальщик не подписал обращение фехтовальщиков всего мира в Международный олимпийский комитет с требованием восстановить запрет на выступления российских и белорусских спортсменов. Фото: Tairo Lutter
  • Под обращением в МОК нет подписи ни одного эстонского фехтовальщика
  • Спортивное сообщество не может быть безразличным по отношению к миру и человеческому достоинству
  • С начала войны погибло по меньшей мере 200 украинских спортсменов

Более 300 фехтовальщиков обратились в Международный Олимпийский комитет с просьбой восстановить запрет на выступления российских и белорусских спортсменов. К сожалению, среди подписавших обращение нет ни одного эстонского фехтовальщика, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

Всего несколько дней назад разразился скандал, когда звезда эстонского фехтования Ирина Эмбрих разрешила своей ученице выступать на соревнованиях в маске цветов российского флага.

Многие спортсмены нашей страны помогали народу Украины не только словом, но и делом. Я не хочу обобщать. Тем не менее, недоразумений по поводу отношения к российской агрессии становится все больше. Некоторые эстонские спортсмены предпочитают жить в отрыве от реальности. Война есть, но ее как бы нет.

Примеры. Сначала связанный с Эмбрих скандал с российским триколором, о котором сама Эмбрих сказала, что такая маска у ребенка уже очень давно, и никто не выступал против (ее экипировки - прим.ред.). В январе разразился скандал с фотографиями футболистов в свете их дружбы с прорежимным главным тренером сборной России. А президента Союза бокса Эстонии Калле Кландорфа особо не побеспокоило то, что боксеров с российскими флагами пускают на матчи. В декабре прошлого года звезда тенниса Кайя Канепи заявила, что она не против участия российских спортсменов, потому что «спорт и политику нужно разделять».

В свободном обществе слепота и глухота общественных деятелей в отношении морали никогда не будет являться псевдотемой

Для всех этих случаев характерно то, что когда на них обрушивается общественная критика, удивление почему-то так велико, будто они не слышали про истребительную войну и депортацию в центре Европы или не осознавали их связь с гражданами России. Некоторые начинают оправдывать свой этический вакуум, в процессе нанося еще больший ущерб, вместо того, чтобы попытаться понять, почему так произошло.

В профессиональном спорте люди максимально сосредоточены на достижениях. Но величайшая трагедия XXI века и несущее за нее ответственность российское государство - это не просто «политика». Говорить так - бесчеловечно. В свободном обществе слепота и глухота общественных деятелей в отношении морали никогда не будет являться псевдотемой - критика в их адрес естественна, особенно в ситуации, когда и над Эстонией нависает военная угроза. 

Если миллионы людей видят в спортсменах пример для подражания, то и спортсмены должны чувствовать свою ответственность перед обществом. В том числе и в отношении фундаментальных ценностей. Вопрос в том, по-прежнему ли международный спорт существует ради утверждения мира и человеческого достоинства, или только для удовлетворения интересов находящихся в плену привычек спортивных деятелей.

Пока вы читаете эту статью, прервавший свою карьеру и отправившийся защищать родину украинский спортсмен, возможно, был ранен или убит. В августе Postimees писал об украинском чемпионе по легкой атлетике Артеме Алфимове, который ремонтировал военную технику недалеко от фронта. Я надеюсь, что он жив и здоров.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала войны погибло 200 украинских спортсменов, было разрушено 120 спортивных сооружений и уничтожено более 300 спортивных школ. Они были уничтожены под российским флагом и во имя него, с активного или молчаливого согласия подавляющего большинства россиян.

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