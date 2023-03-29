СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Некоторые эстонские спортивные деятели слепы и глухи, когда речь идет о развязанной Россией войне

Всего несколько дней назад разразился скандал, когда звезда эстонского фехтования Ирина Эмбрих разрешила своей ученице выступать на соревнованиях в маске цветов российского флага.

Многие спортсмены нашей страны помогали народу Украины не только словом, но и делом. Я не хочу обобщать. Тем не менее, недоразумений по поводу отношения к российской агрессии становится все больше. Некоторые эстонские спортсмены предпочитают жить в отрыве от реальности. Война есть, но ее как бы нет.

Примеры. Сначала связанный с Эмбрих скандал с российским триколором, о котором сама Эмбрих сказала, что такая маска у ребенка уже очень давно, и никто не выступал против (ее экипировки - прим.ред.). В январе разразился скандал с фотографиями футболистов в свете их дружбы с прорежимным главным тренером сборной России. А президента Союза бокса Эстонии Калле Кландорфа особо не побеспокоило то, что боксеров с российскими флагами пускают на матчи. В декабре прошлого года звезда тенниса Кайя Канепи заявила, что она не против участия российских спортсменов, потому что «спорт и политику нужно разделять».

В свободном обществе слепота и глухота общественных деятелей в отношении морали никогда не будет являться псевдотемой