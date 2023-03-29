СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Некоторые эстонские спортивные деятели слепы и глухи, когда речь идет о развязанной Россией войне

В профессиональном спорте люди максимально сосредоточены на достижениях. Но величайшая трагедия XXI века и несущее за нее ответственность российское государство - это не просто «политика». Говорить так - бесчеловечно. В свободном обществе слепота и глухота общественных деятелей в отношении морали никогда не будет являться псевдотемой - критика в их адрес естественна, особенно в ситуации, когда и над Эстонией нависает военная угроза.
Если миллионы людей видят в спортсменах пример для подражания, то и спортсмены должны чувствовать свою ответственность перед обществом. В том числе и в отношении фундаментальных ценностей. Вопрос в том, по-прежнему ли международный спорт существует ради утверждения мира и человеческого достоинства, или только для удовлетворения интересов находящихся в плену привычек спортивных деятелей.
Пока вы читаете эту статью, прервавший свою карьеру и отправившийся защищать родину украинский спортсмен, возможно, был ранен или убит. В августе Postimees писал об украинском чемпионе по легкой атлетике Артеме Алфимове, который ремонтировал военную технику недалеко от фронта. Я надеюсь, что он жив и здоров.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала войны погибло 200 украинских спортсменов, было разрушено 120 спортивных сооружений и уничтожено более 300 спортивных школ. Они были уничтожены под российским флагом и во имя него, с активного или молчаливого согласия подавляющего большинства россиян.