Журналист Андриан Череменин: на страну-агрессора наложены санкции, странно, что МОК допускает для спорта исключения

Я думаю, что если МОК не откажется от тех условий допуска, которые он озвучил, то все закончится со стороны России высказываниями в духе «пошли они подальше», как уже выразился кто-то из российских спортсменов…

- Лыжница Степанова, кажется…

- Да, именно! Российские спортивные власти будут и дальше говорить, что российские спортсмены сами по себе самые сильные в мире, что они будут соревноваться в России, и что скоро, мол, зарубежные спортсмены сами начнут проситься на эти российские соревнования. Мы все это уже слышали примерно год назад, и сейчас все это будет повторено на точно таком же ура-патриотизме.

- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, поругала вчера МОК за русофобию, но в то же время сказала, что она очень рада за тех спортсменов, которые теперь смогут получить возможность принять участие в Олимпиадах, и добавила, что все россияне должны будут болеть за этих атлетов. Нельзя ли предположить, что такие слова Навки - это признак того, что высшая власть в России готова все-таки согласиться на условия МОК?