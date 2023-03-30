Журналист Андриан Череменин: на страну-агрессора наложены санкции, странно, что МОК допускает для спорта исключения

- Более трехсот фехтовальщиков из разных стран мира подписали петицию против возвращения россиян на фехтовальные турниры, но подписей эстонских фехтовальщиков под ней не оказалось. Правда, Эстонский союз фехтования успел заявить, что просто в Эстонии никто не видел этой петиции, которая распространялась не по официальным каналам, а между спортсменами, но, кажется, в эту версию не все до конца поверили...
- Я думаю, что Эстонский союз фехтования довольно четко изложил свою позицию, и мне его комментарии кажутся вполне правдоподобными. Не буду скрывать, когда я открыл эту петицию, я тоже первым делом стал искать под ней подписи эстонских фехтовальщиков. Да, я не нашел там фамилий наших спортсменок, не нашел фамилий Эмбрих, Кирпу, Кууск. Я удивился, но потом союз фехтования довольно четко все просянил.
Мы ведь не знаем точно и подробно, как живет конкретно мир фехтования. Вероятно, в его рамках существуют неофициальные объединения спортсменов, и в одном из таких объединений и происходило распространение этой информации, а наши фехтовальщики конкретно к этому объединению не принадлежали. Ко всему прочему, заметно, что инициаторы этой акции очень торопились с публикацией своего заявления. Набрав 300 подписей, они просто решили, что уже пора.
У меня нет никаких сомнений в том, что наши спортсменки осуждают войну в Украине…
- Катрина Лехис уже выступила на этой неделе со специальным заявлением в поддержку Украины, очень четким и красноречивым…
- Да, безусловно. Но я бы еще обратил внимание на то, что эстонские шпажистки вообще первыми из эстонских спортсменов публично поддержали Украину, столкнувшуюся с агрессией. Это произошло в конце февраля 2022 года, когда в Сочи проходил этап Кубка мира по фехтованию. Эстонские спортсменки, равно как и спортсменки еще нескольких стран, тогда собрали вещи и демонстративно покинули Россию, не дожидаясь окончания турнира.
Так что я думаю, что не нужно искать врагов там, где их нет. Это просто глупость.
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