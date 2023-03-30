Чт, 30.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Журналист Андриан Череменин: на страну-агрессора наложены санкции, странно, что МОК допускает для спорта исключения

Павел Соболев
, журналист
Журналист Андриан Череменин: на страну-агрессора наложены санкции, странно, что МОК допускает для спорта исключения
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 1
  • Руководство МОК хочет усидеть на двух стульях и пошло на бессмысленный компромисс
  • Чтобы выполнить условия МОК, спортсмену-россиянину придется наговорить на уголовную статью
  • Эстонские фехтовальщицы выразили предельно четкую поддержку Украине еще в феврале 2022 года

МОК издал рекомендации, позволяющие международным спортивным федерациям снова допускать к стартам спортсменов РФ и Беларуси. Одно из многих условий допуска состоит в том, что атлеты должны не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами. МОК малодушно пошел на уступки стране-агрессору? Или, быть может, Россия таким решением как раз поймана в ловушку? Об этом и обо многом другом в студии Postimees порассуждал журналист «Радио 4» Андриан Череменин.

- МОК выпустил рекомендации по возвращению спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них - не поддерживать вторжение России в Украину, не иметь связей с силовыми структурами. Кажется, это компромиссное решение не устроило никого. Представители стран, категорически протестующих против возвращения россиян в мировой спорт, считают, что МОК ведет себя позорно, российские чиновники высокого уровня называют условия оскорбительными…

- Действительно, это компромисс, причем компромисс в самом худшем варианте, который только возможен. На мой взгляд, похвалить МОК за такое решение сложно, потому что в нем явственно сквозит желание усидеть на двух стульях. МОК и возглавляющий эту организацию Томас Бах стараются угодить и нашим, и вашим.

С одной стороны, есть желание угодить западному сообществу и заверить его, что спортсмены России и Беларуси не попадут на Олимпиады и другие крупные турниры с гимнами и флагами своих стран. С другой, кое-чем все-таки угощаются и Россия с Беларусью, поскольку с большими оговорками, но спортсменам из этих стран вроде бы снова открывается доступ на международные соревнования. Мне такое компромиссное решение, мягко говоря, непонятно.

- Часто говорится, что одна из главных причин, по которым МОК ищет способы вернуть россиян в мировой спорт, коммерческая. Зрелище надо продавать, чтобы у тех же Олимпиад были высокие телерейтинги, нужно, чтобы соревнования были высокого уровня и с острой конкуренцией. Теперь становится ясно, что в любом случае дорога на мировую арену закрыта россиянам, имеющим отношение к силовым ведомствам. Значит, лыжника Большунова, биатлониста Латыпова, легкоатлетку Ласицкене на Олимпиадах все равно уже не увидеть?

- Вывести спортсменов из состава каких-то спортивных клубов, имеющих военный бэкграунд, можно. Однако мне трудно понять, что фактически изменится, если спортсмены, представлявшие до сих пор ЦСКА или «Динамо», вдруг начнут представлять какой-нибудь условный клуб «Газпром». Ведь это все равно будут те же спортсмены, с тем же образом мышления, и мне не ясно, как МОК сможет прийти к выводу, что они теперь, допустим, не поддерживают военные действия.

На мой взгляд, в таком уж случае было бы важнее не выведение спортсменов из состава определенных клубов, не лишение их воинских званий, а получение возможности каким-то образом прямо удостовериться, что они не поддерживают военную агрессию своей страны против Украины. Но как это сделать, я не представляю. И подозреваю, что в МОК тоже толком не знают, как получить эти гарантии.

Да, можно дать лист бумаги и сказать: «Пиши, что ты против войны». Но что это значит для российского спортсмена? Если он сделает такое заявление, то он, по сути, перестанет быть рооссийским спортсменом. Все знают, что в России сейчас полагается за антивоенные заявления, сделанные не только на бумаге, но и, например, в соцсетях. По сути, написать такое заявление - это наговорить на уголовную статью.

Еще до того, как МОК выступил с этими рекомендациями, я много думал о том, как сейчас спортсмен из России или Беларуси может открыть для себя дорогу на Олимпиады, на другие международные соревнования. Единственная возможность для россиянина, которая мне пришла в голову, это смена гражданства.

- Как раз сегодня российский биатлонист Гараничев заявил, что МОК, если называть вещи своими именами, склоняет российских спортсменов к смене гражданства, но он на это не пойдет…

- Он прав в том смысле, что выполнить эти условия для российского спортсмена невозможно. В России есть определенные законы, по которым за выполнение этих условий сажают в тюрьму. Там законы трактуются как угодно, но за антивоенное заявление можно получить обвинение даже в случае корректного применения закона. Выход на улицу с табличкой «Нет войне!» - это статья по действующему российскому законодательству, это в самом лучшем случае означает 15 суток ареста.

Ясно, что спортсменам, которые подпишутся под антивоенной позицией, будет положено то же самое. Кроме того, с точки зрения российских властей, этот человек выступил против своей страны, как же тогда эта страна будет посылать его на Олимпийские игры? Это ведь невозможно представить.

- Олимпийский комитет России утверждает, что недопуск к международным соревнованиям тех спортсменов, которые числятся в военных или силовых структурах, имеет целью внести раскол в сообщество российских спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных». Может ли на самом деле возникнуть такой внутренний конфликт, может быть, даже не между забаненными и незабаненными спортсменами, а просто между теми, кто примет такие правила игры, и теми, кто сам встанет в патриотическую позу?

- Я думаю, что в открытом общественном пространстве проявление такого конфликта невозможно. Это возможно на бытовом уровне…

- На уровне раздевалки?

- Да, на уровне раздевалки, например. В общественном же пространстве, в статусе официальных заявлений все комментарии от спортивного сообщества следуют через спортивные союзы и федерации. Если даже предположить, что имеется какая-то группа российских спортсменов, кто, оставаясь в России, готов делать какие-то антивоенные заявления, то нужно признать, что такой поступок никак не поможет им попасть на Олимпийские игры именно от России.

Этим людям для попадания на международные соревнования нужно для начала уехать из страны, а потом постараться пройти весь необходимый путь для получения права выступать за какую-то другую сборную. Иного пути для них я не вижу.

- Главные тренеры сборных России в разных видах спорта по-разному восприняли новости из Лозанны. Кто-то говорит, что для спасения российского спорта необходимо выполнять любые условия, кто-то, напротив, вещает про недопустимость предательства Родины. Будет ли у руководителей федераций конкретных видов спорта в России возможность самостоятельно решать, принимать ли им условия МОК, или же в России это будет обязательно централизованным решением для всех видов спорта, принятым, в общем-то, Кремлем?

- Я уверен, что никакого права на мнение, отличное от мнения Кремля, никто из руководителей российских спортивных федераций не получит. Если вдруг руководитель федерации какого-то вида спорта осмелится высказать особое мнение, ему очень быстро объяснят, что к чему. Ему быстро расскажут, в чем он не прав, насколько не прав и на какую статью Уголовного кодекса он не прав.

Я думаю, что если МОК не откажется от тех условий допуска, которые он озвучил, то все закончится со стороны России высказываниями в духе «пошли они подальше», как уже выразился кто-то из российских спортсменов…

- Лыжница Степанова, кажется…

- Да, именно! Российские спортивные власти будут и дальше говорить, что российские спортсмены сами по себе самые сильные в мире, что они будут соревноваться в России, и что скоро, мол, зарубежные спортсмены сами начнут проситься на эти российские соревнования. Мы все это уже слышали примерно год назад, и сейчас все это будет повторено на точно таком же ура-патриотизме.

- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, поругала вчера МОК за русофобию, но в то же время сказала, что она очень рада за тех спортсменов, которые теперь смогут получить возможность принять участие в Олимпиадах, и добавила, что все россияне должны будут болеть за этих атлетов. Нельзя ли предположить, что такие слова Навки - это признак того, что высшая власть в России готова все-таки согласиться на условия МОК?

- Я не верю в это. Не знаю, что имела в виду Татьяна Навка, и не удивлюсь, что скоро мы услышим, как она опровергает такие свои высказывания. До сих пор я никаких поползновений в сторону смягчения позиции руководства России по этому вопросу не замечал. Зато мы постоянно слышим, как руководители российского спорта жалуются, что россиян в мире никто не любит, что МОК занимается русофобией, занимается дискриминацией.

От себя могу сказать, что, конечно, это никакая не дискриминация. Речь в этой ситуации идет об ответственности граждан России, в данном случае - спортсменов, за свое государство. Ты являешься гражданином этого государства, это государство ведет войну против соседей, по этой причине на это государство направлены санкции международного сообщества. Почему спортсмены вдруг должны становиться исключением?

Спортсмены тоже несут ответственность за действия руководства своей страны, просто как ее граждане. Мы можем вспомнить, что Украина сейчас страдает от военной агрессии со стороны России, и страдают от нее в том числе и украинские спортсмены. Они не могут тренироваться в своей стране в нормальных условиях, они вынуждены уезжать за границу, и это не говоря уже о тех атлетах, которые идут защищать свою страну на фронт.

Значительное количество украинских спортсменов погибло на фронте, многие получили ранения. Огромное количество спортивных сооружений в Украине разрушено в результате действий российской армии. На этом фоне говорить о какой-то дискриминации в отношении российских спортсменов не слишком уместно.

- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что его страна начнет активно говорить с влиятельными государствами, чтобы исключить возвращение российских спортсменов в мировую спортивную семью до прекращения агрессии. Насколько выполнимы такие планы? Можно ли представить, что ведущие государства мира, в том числе и ведущие в спортивном смысле, предъявят МОК нечто вроде ультиматума, вплоть до угроза бойкота игр в Париже и Милане, если Россия хотя бы в каком-то формате будет до них допущена?

- Я думаю, что та коалиция стран, о которой говорит польский премьер, негласно уже создалась. Ее формирование стало заметным уже в начале этого года, когда пошли первые разговоры о том, что, возможно, спортсменов России и Беларуси можно вернуть в мировой спорт. Громче всего о том, что этого возвращения допускать нельзя, заговорили тогда страны Северной Европы, страны Балтии, а также Польша.

Чуть позднее к ним присоединились некоторые страны Центральной Европы, потом такую же позицию мы услышали и от Германии. Поэтому именно в Европе такая коалиция уже сложилась. В Европе с этим проще, здесь есть почва для такой коалиции, ведь война идет совсем рядом.

Но очень правильно в этой связи высказался генсек Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес, заметивший, что мы тут все это очень хорошо понимаем и чувствуем, но люди в той же Южной Америке, в Бразилии или в Боливии, не всегда понимают, что происходит в Украине.

Бразилия и Боливия тоже входят в МОК, голосуют по важным вопросам, но люди в этих странах могут воспринимать события в Украине как никак не касающуюся их войну двух славянских народов. Эта война ведется очень далеко от Южной Америки, и из Южной Америки может казаться, что к Олимпиадам можно допустить обе воюющие страны.

Европа же оказывается не самой большой частью мира, у европейских стран при голосованиях в МОК, понятное дело, нет большинства. Поэтому получить достаточную поддержку в МОК этой европейской позиции может быть сложно.

- Более трехсот фехтовальщиков из разных стран мира подписали петицию против возвращения россиян на фехтовальные турниры, но подписей эстонских фехтовальщиков под ней не оказалось. Правда, Эстонский союз фехтования успел заявить, что просто в Эстонии никто не видел этой петиции, которая распространялась не по официальным каналам, а между спортсменами, но, кажется, в эту версию не все до конца поверили...

- Я думаю, что Эстонский союз фехтования довольно четко изложил свою позицию, и мне его комментарии кажутся вполне правдоподобными. Не буду скрывать, когда я открыл эту петицию, я тоже первым делом стал искать под ней подписи эстонских фехтовальщиков. Да, я не нашел там фамилий наших спортсменок, не нашел фамилий Эмбрих, Кирпу, Кууск. Я удивился, но потом союз фехтования довольно четко все просянил.

Мы ведь не знаем точно и подробно, как живет конкретно мир фехтования. Вероятно, в его рамках существуют неофициальные объединения спортсменов, и в одном из таких объединений и происходило распространение этой информации, а наши фехтовальщики конкретно к этому объединению не принадлежали. Ко всему прочему, заметно, что инициаторы этой акции очень торопились с публикацией своего заявления. Набрав 300 подписей, они просто решили, что уже пора.

У меня нет никаких сомнений в том, что наши спортсменки осуждают войну в Украине…

- Катрина Лехис уже выступила на этой неделе со специальным заявлением в поддержку Украины, очень четким и красноречивым…

- Да, безусловно. Но я бы еще обратил внимание на то, что эстонские шпажистки вообще первыми из эстонских спортсменов публично поддержали Украину, столкнувшуюся с агрессией. Это произошло в конце февраля 2022 года, когда в Сочи проходил этап Кубка мира по фехтованию. Эстонские спортсменки, равно как и спортсменки еще нескольких стран, тогда собрали вещи и демонстративно покинули Россию, не дожидаясь окончания турнира.

Так что я думаю, что не нужно искать врагов там, где их нет. Это просто глупость.

Смотрите запись полной версии беседы!

Ключевые слова
Наверх