Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за рекомендацию вернуть спортсменов из России и Беларуси в мировой спорт с рядом ограничений, сообщает zn.ua.
Министр внутренних дел Германии: решение МОК - пощечина для украинских спортсменов
«Решение МОК является пощечиной для украинских спортсменов. Они заслуживают солидарности международного спорта. Меньшее, на что может рассчитывать Украина – четкая позиция. Международный спорт должен однозначно осудить жестокую российскую войну, - сказала министр. - Это возможно только при полном исключении российских и белорусских спортсменов. Тот факт, что МОК не хочет допускать российских военных или команды, является лишь абсолютным минимумом, этого мало. Нет никаких причин для возвращения России в мировой спорт. Путин продолжает свою преступную войну с ужасающей жестокостью против мирного населения Украины. Российские военные ежедневно убивают бесчисленное количество украинцев, в том числе многих спортсменов. Олимпийские игры не проходят в вакууме. Тот, кто позволяет разжигателю войны России использовать международные соревнования для своей пропаганды, наносит ущерб олимпийскому идеалу мира и международному взаимопониманию».
Напомним, МОК разрешил возвращать в международный спорт атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе и при условии, что они не являются военнослужащими и не были замечены в поддержке войны в Украине. При этом в командных видах спорта запрет остался в силе.