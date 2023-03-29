Историческое дело ⟩ Швейцарские пенсионерки подали в ЕСПЧ иск к правительству из-за изменения климата

Досье научных доказательств, собранных KlimaSeniorinnen в поддержку своей позиции, иллюстрирует влияние изменения климата на здоровье людей. В нем подчеркивается, что пожилые люди и женщины особенно уязвимы.

В суде они будут доказывать, что Швейцария нарушила статьи 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека. Эти две статьи защищают право на жизнь и право на уважение частной и семейной жизни.

«Политическая система слишком медлительна»

Элизабет Штерн - одна из членов KlimaSeniorinnen.

Впервые она включилась в активистскую деятельность в 1970-х годах.

Затем она заинтересовалась движением за мир, а позднее - движением в защиту климата после «тревожного звонка» о последствиях изменения погоды на планете в Зимбабве в 90-е годы.

Проработав несколько лет в экологической финансовой компании, Элизабет вышла на пенсию.

«Когда я вышла на пенсию, стало совершенно ясно, что мне придется стать активисткой. Я просто не могла быть никем другим», - рассказала она в интервью Euronews Green.

Элизабет Штерн - одна из членов KlimaSeniorinnen, направляющихся в Страсбург. Фото: Joël Hunn / Greenpeace

Поэтому Элизабет присоединилась к KlimaSeniorinnen - группе женщин ее возраста, борющихся за то же. Они пережили те же поворотные политические и исторические события, что и она, и многие из них посвятили активизму всю свою жизнь.

«Эти женщины были просто источником вдохновения», - объясняет Штерн.

Вступление в эту группу открыло 74-летней женщине некоторые вещи, о которых она и не подозревала.