Положение партнера Эстонии плачевно: показатели розничных продаж худшие за последние 30 лет

Последние данные Департамента статистики Швеции показывают, что розничные продажи в феврале упали на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом. По данным департамента, причиной большого падения стало падение продаж товаров длительного пользования (автомобили, мебель, электроника и др.).

В последний раз шведская розничная торговля наблюдала такое сильное падение в 1992 году, когда страна переживала банковский кризис и кризис в сфере недвижимости.

«Нынешняя инфляция оказывает все большее давление на розничную торговлю, - написал экономический аналитик Nordea Густав Хельгессон в отправленном клиентам письме. - Часть сектора розничной торговли уже сейчас в экономическом спаде. Сегодняшний отчет подтверждает наш прогноз, что частное потребление в Швеции в этом году снизится».

Потребители Швеции начали сокращать расходы в то время, когда страна борется с самой высокой базовой инфляцией за 30 лет (рост цен без компонентов цен на энергоносители и продукты питания). В середине марта Департамент статистики Швеции сообщил, что базовая инфляция в феврале выросла на 9,3 процента, что стало самым большим ростом с 1991 года. В январе этот показатель оставался на уровне 8,7 процента.