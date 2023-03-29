Генеральный директор генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту, эстонец Хенрик Хололей (Партия правых), покидает свой пост из-за скандала, который разгорелся в связи с тем, что он пользовался бесплатными полетами от Qatar Airways, в то время как возглавляемое им учреждение работало над заключением авиационного соглашения со страной Персидского залива, сообщает Politico.
Politico: эстонский еврочиновник Хололей уходит в отставку после громкого скандала
Хололею грозит внутреннее расследование из-за бесплатных полетов и заявления об отсутствии конфликта интересов.
Отставка Хололея была подтверждена Politico двумя источниками в Еврокомиссии и еще одним человеком, знакомым с этим вопросом, который попросил не называть его имени. По их словам, Хололей станет политическим советником в отделе комиссии, отвечающим за международное партнерство.
Представитель комиссии отказался комментировать будущее Хололея, заявив, что они не обсуждают с общественностью кадровые вопросы.
Три чиновника комиссии, которые анонимно разговаривали с Politico на прошлой неделе, заявили, что Хололея следовало отстранить от должности до завершения расследования, либо ему стоило подать в отставку некоторое время назад.
В начале этого месяца представитель Еврокомиссии Балаж Уджвари отправил Postimees выписку пяти рейсов Хенрика Хололея в столицу Катара Доху в период с 2017 по 2022 годы, за которые заплатила «третья сторона».
Сообщается, что поездки Хололея в Катар не были напрямую связаны с переговорами об авиационном соглашении между ЕС и страной. При этом Хололей в основном посещал мероприятия, связанные с воздушным движением, в том числе аэрополитический и регулятивный саммит и ежегодную конференцию по воздушному транспорту, за деньги третьей стороны. Целью одной поездки была просто двусторонняя встреча.
Еврокомиссия подчеркнула, что, как правило, она оплачивает расходы на командировки своих чиновников. Поездки Хололея были связаны с его работой, но ни Хололей, ни комиссия не прокомментировали, почему поездки в Катар не оплатила сама Еврокомиссия.