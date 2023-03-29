Politico: эстонский еврочиновник Хололей уходит в отставку после громкого скандала

Хололею грозит внутреннее расследование из-за бесплатных полетов и заявления об отсутствии конфликта интересов.

Отставка Хололея была подтверждена Politico двумя источниками в Еврокомиссии и еще одним человеком, знакомым с этим вопросом, который попросил не называть его имени. По их словам, Хололей станет политическим советником в отделе комиссии, отвечающим за международное партнерство.

Представитель комиссии отказался комментировать будущее Хололея, заявив, что они не обсуждают с общественностью кадровые вопросы.

Три чиновника комиссии, которые анонимно разговаривали с Politico на прошлой неделе, заявили, что Хололея следовало отстранить от должности до завершения расследования, либо ему стоило подать в отставку некоторое время назад.

В начале этого месяца представитель Еврокомиссии Балаж Уджвари отправил Postimees выписку пяти рейсов Хенрика Хололея в столицу Катара Доху в период с 2017 по 2022 годы, за которые заплатила «третья сторона».

Сообщается, что поездки Хололея в Катар не были напрямую связаны с переговорами об авиационном соглашении между ЕС и страной. При этом Хололей в основном посещал мероприятия, связанные с воздушным движением, в том числе аэрополитический и регулятивный саммит и ежегодную конференцию по воздушному транспорту, за деньги третьей стороны. Целью одной поездки была просто двусторонняя встреча.