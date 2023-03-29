Ученые обнаружили воду на Луне

Крошечные стеклянные шарики, рассыпанные по поверхности Луны, потенциально содержат миллиарды тонн воды, которую можно было бы добыть и использовать астронавтами во время будущих миссий.

Последнее исследование, опубликованное в Nature Geoscience, указывает на мелкие стеклянные шарики как источник этой поверхностной воды. В отличие от замерзшей воды, скрывающейся в постоянно затененных кратерах, ее должно быть гораздо легче добыть людям или роботам, работающим на Луне.

Это открытие считается одним из важнейших прорывов для космических агентств, нацелившихся на строительство лунных баз. Поскольку это означает, что там может быть очень доступный источник не только воды, но водорода и кислорода.

«Это одно из самых интересных открытий, которые мы сделали. Благодаря этому открытию, потенциал для устойчивого исследования Луны стал выше, чем когда-либо», – сказал профессор планетарологии и исследования в Открытом университете Махеш Ананд.

Похоже, что вода образуется, когда вытекающие из солнца частицы высокой энергии, так называемый солнечный ветер, сталкиваются с расплавленными каплями. Солнечный ветер содержит ядра водорода, сочетающиеся с кислородом в каплях, образуя воду или гидроксильные ионы. Затем вода задерживается в шариках, но ее можно высвободить при нагревании материала.

Дальнейшие испытания материала показали, что вода диффундирует внутрь и с шаров в течение нескольких лет, подтверждая активный круговорот воды на Луне.