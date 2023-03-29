Расследование взрыва жилого дома в Кивиыли прекращено из-за смерти подозреваемого

«В декабре производство по делу было прекращено в связи со смертью возможного исполнителя деяния», – сказала BNS советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари. По ее словам, причина смерти мужчины не связана со взрывом, а предъявить подозрения по уголовному делу не успели. Мужчина работал взрывником в карьере.

Утром 14 июля прошлого года пожилые мужчина и женщина получили ранения в результате взрыва в квартире многоквартирного дома на улице Соо в Кивиыли. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу на скорой помощи.