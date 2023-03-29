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Теплая погода не позволяет провести чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью

rus.postimees.ee
Теплая погода не позволяет провести чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью
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Трамплин в Техванди.
Трамплин в Техванди. Фото: Tairo Lutter

В субботу, 1 апреля, на территории спортивного центра Техванди должен был пройти чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью, сообщает Rus.ERR.

Однако в среду стало известно, что соревнования откладываются из-за теплой погоды.

Причина в том, что снег на лыжном трамплине начал таять. Окончательное решение относительно возможного проведения чемпионата должно будет принять руководство лыжной федерации.

В соревнованиях в Техванди планировал принять участие и Кристьян Ильвес, который занял пятое место в общем зачете Кубка мира.

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