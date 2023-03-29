В субботу, 1 апреля, на территории спортивного центра Техванди должен был пройти чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью, сообщает Rus.ERR.
Теплая погода не позволяет провести чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью
Теплая погода не позволяет провести чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью
Однако в среду стало известно, что соревнования откладываются из-за теплой погоды.
Причина в том, что снег на лыжном трамплине начал таять. Окончательное решение относительно возможного проведения чемпионата должно будет принять руководство лыжной федерации.
В соревнованиях в Техванди планировал принять участие и Кристьян Ильвес, который занял пятое место в общем зачете Кубка мира.