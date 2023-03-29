Долой фейки: Эстония и еще шесть стран Европы призвали соцсети предотвращать дезинформацию

Открытое письмо с призывом активизировать усилия по борьбе с распространением дезинформации враждебными странами подписал премьер-министрамы Молдавии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

«Технологические платформы становятся виртуальными полями сражений, и враждебные иностранные державы используют их для распространения ложные нарративы, которые противоречат основанным на фактах сообщениям СМИ. Дезинформация является одним из их важнейших видов оружия с далеко идущими последствиями. Она используется для создания и распространения ложных нарративов для достижения стратегических злонамеренных целей», - говорится в письме, подписанном главами правительств.

Согласно обращению, инициированному Молдавией, пропаганда, ложная и манипулятивная информация, дипфейки и другие формы искусственного интеллекта используются для дестабилизации и ослабления демократических государств, для попыток оправдать войну России в Украине, ее военные преступления и преступления против человечности, для подрыва поддержки защищающейся Украины, а также для срыва процесса вступления Молдавии и Украины в Евросоюз.

В заявлении отмечается, что с начала жестокого вторжения России в Украину ее соседка Молдавия оказалась в эпицентре информационной войны, но и другие страны также подвергаются нападкам.

Открытое обращение к руководителям компаний социальных сетей призывает к более тесному сотрудничеству с национальными институтами, гражданским обществом, экспертами, научными кругами, независимыми СМИ и службами проверки фактов. Все эти субъекты являются ключевыми для эффективного ответа общества на угрозы, отмечается в письме.