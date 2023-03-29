Премьер-министры семи европейских стран призвала крупнейшие компании социальных сетей предотвратить дезинформацию.
Долой фейки: Эстония и еще шесть стран Европы призвали соцсети предотвращать дезинформацию
Открытое письмо с призывом активизировать усилия по борьбе с распространением дезинформации враждебными странами подписал премьер-министрамы Молдавии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
«Технологические платформы становятся виртуальными полями сражений, и враждебные иностранные державы используют их для распространения ложные нарративы, которые противоречат основанным на фактах сообщениям СМИ. Дезинформация является одним из их важнейших видов оружия с далеко идущими последствиями. Она используется для создания и распространения ложных нарративов для достижения стратегических злонамеренных целей», - говорится в письме, подписанном главами правительств.
Согласно обращению, инициированному Молдавией, пропаганда, ложная и манипулятивная информация, дипфейки и другие формы искусственного интеллекта используются для дестабилизации и ослабления демократических государств, для попыток оправдать войну России в Украине, ее военные преступления и преступления против человечности, для подрыва поддержки защищающейся Украины, а также для срыва процесса вступления Молдавии и Украины в Евросоюз.
В заявлении отмечается, что с начала жестокого вторжения России в Украину ее соседка Молдавия оказалась в эпицентре информационной войны, но и другие страны также подвергаются нападкам.
Открытое обращение к руководителям компаний социальных сетей призывает к более тесному сотрудничеству с национальными институтами, гражданским обществом, экспертами, научными кругами, независимыми СМИ и службами проверки фактов. Все эти субъекты являются ключевыми для эффективного ответа общества на угрозы, отмечается в письме.
В письме также предлагаются конкретные меры, которые могут помочь обеспечить, чтобы онлайн-платформы не использовались в качестве инструментов и средств для вредоносных целей.
Среди них - отказ от приема платежей от лиц, подвергшихся санкциям за действия против демократии и прав человека; приоритет точности и справедливости над инклюзивностью при разработке алгоритмов распространения контента; выделение достаточных человеческих и финансовых ресурсов для решения проблем модерации контента, особенно в сложной области языка вражды, и другие.
«Мы призываем к действиям, потому что манипулирование информацией иностранными субъектами, вмешательство в информационное пространство и распространение дезинформации угрожают демократии, стабильности и национальной безопасности. Крупные технологические компании могут стать важными союзниками в наших совместных усилиях по борьбе с враждебными информационными атаками против демократии и международного порядка, основанного на правилах. Мы призываем вас объединить усилия с демократическими правительствами и гражданским обществом для совместной работы по защите достоверности информации и обеспечению безопасности наших обществ», - говорится в письме.