Видео ⟩ Нарушения на любой вкус: пьяный водитель без прав устроил гонки с полицией

События имели место в городе Кивиыли волости Люганузе Ида-Вируского уезда. Вместо того, чтобы остановиться, водитель решил нажать на педаль газа и уехать от полиции. Нарушитель проехал через островок безопасности, выехал на полосу встречного движения, подверг опасности пешеходов, а также превысил максимально разрешенную скорость движения. После непродолжительной погони водитель все-таки решил остановиться.

В ходе проверки 24-летнего водителя и его транспортного средства стали понятны причины, по которым водитель пытался избежать встречи с полицией. Во-первых, он был пьян, во-вторых, не имел действующих водительских прав. В-третьих, у машины не было обязательной дорожной страховки, и в довершение всего у автомобиля отсутствовал техосмотр. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в арестный дом.

Через несколько дней дорожный хулиган предстал перед судом, который приговорил его почти к месяцу ареста. В тюрьму мужчина отправился отбывать наказание прямо из зала суда. У него есть 25 дней, чтобы подумать, соответствует ли подобное поведение общепринятым в обществе нормам и какими могут быть последствия такого бездумного превышения скорости в городском пространстве при плохом стечении обстоятельств.