Полиция ищет пропавшую в столице 52-летнюю Ану

Родственник женщины сообщил сегодня в полицию, что Ану не вышла на работу, а также ее нет дома. Последний контакт у родственника с Ану был вчера. Полиция проверила район Пыхья-Таллинн, больницы и различные места, но пока не смогла ее найти. По словам родственника, Ану любит гулять в районе Штромке.