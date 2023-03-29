Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Пыхья-Таллинне 52-летней Ану. Из-за состояния здоровья женщине может угрожать опасность.
Полиция ищет пропавшую в столице 52-летнюю Ану
Полиция ищет пропавшую в столице 52-летнюю Ану
Родственник женщины сообщил сегодня в полицию, что Ану не вышла на работу, а также ее нет дома. Последний контакт у родственника с Ану был вчера. Полиция проверила район Пыхья-Таллинн, больницы и различные места, но пока не смогла ее найти. По словам родственника, Ану любит гулять в районе Штромке.
Рост Ану 170 сантиметров, у нее каштановые волосы. На данный момент у полиции есть информация, что Ану ушла из дома без документов и мобильного телефона.
Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по телефону 112.
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